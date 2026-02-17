ГД не будет рассматривать введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума считает, что вопрос о введении НДС для импортных товаров на маркетплейсах не следует вносить на рассмотрение Думы, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"Мы с вами третий вопрос с повестки сняли для доработки. Надеемся, что завтра этот проект постановления уже в доработанном виде будет внесен для рассмотрения, а те, кто начал его комментировать с учетом предложения о введении налога на добавленную стоимость (НДС - ред.) на импортную продукцию, реализуемую с использованием посреднических цифровых платформ, независимо от наличия беспошлинного порога, поторопился. Государственная дума считает, что данный вопрос не следует выносить на рассмотрение", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он добавил, что данная тема находится исключительно в компетенции правительства РФ.
Госдума во вторник на пленарном заседании должна была рассмотреть проект постановления палаты парламента по итогам парламентских слушаний на тему развития отраслей легкой промышленности в Российской Федерации. Обсуждение данного вопроса перенесли на среду.