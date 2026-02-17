ГД не будет рассматривать введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума считает, что вопрос о введении НДС для импортных товаров на маркетплейсах не следует вносить на рассмотрение Думы, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Госдума во вторник на пленарном заседании должна была рассмотреть проект постановления палаты парламента по итогам парламентских слушаний на тему развития отраслей легкой промышленности в Российской Федерации. Обсуждение данного вопроса перенесли на среду.