Рейтинг@Mail.ru
ГД не будет рассматривать введение НДС на импортные товары на маркетплейсах - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/gosduma-2074980508.html
ГД не будет рассматривать введение НДС на импортные товары на маркетплейсах
ГД не будет рассматривать введение НДС на импортные товары на маркетплейсах - РИА Новости, 17.02.2026
ГД не будет рассматривать введение НДС на импортные товары на маркетплейсах
Госдума считает, что вопрос о введении НДС для импортных товаров на маркетплейсах не следует вносить на рассмотрение Думы, заявил председатель палаты парламента РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:45:00+03:00
2026-02-17T15:45:00+03:00
экономика
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_0:28:3542:2020_1920x0_80_0_0_4ac6eb0d2c93bafefa2aeebc3cc2f6fd.jpg
https://ria.ru/20260128/gosduma-2070793705.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_20d89926de28e6b7d3e32d4a2e547419.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, вячеслав володин, госдума рф
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
ГД не будет рассматривать введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

Госдума не будет рассматривать введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума считает, что вопрос о введении НДС для импортных товаров на маркетплейсах не следует вносить на рассмотрение Думы, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"Мы с вами третий вопрос с повестки сняли для доработки. Надеемся, что завтра этот проект постановления уже в доработанном виде будет внесен для рассмотрения, а те, кто начал его комментировать с учетом предложения о введении налога на добавленную стоимость (НДС - ред.) на импортную продукцию, реализуемую с использованием посреднических цифровых платформ, независимо от наличия беспошлинного порога, поторопился. Государственная дума считает, что данный вопрос не следует выносить на рассмотрение", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он добавил, что данная тема находится исключительно в компетенции правительства РФ.
Госдума во вторник на пленарном заседании должна была рассмотреть проект постановления палаты парламента по итогам парламентских слушаний на тему развития отраслей легкой промышленности в Российской Федерации. Обсуждение данного вопроса перенесли на среду.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Снижение ставки НДС произойдет в довольно короткие сроки, считает Аксаков
28 января, 15:58
 
ЭкономикаРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала