Госдума приняла закон о повышении требований к организации детского отдыха

15:23 17.02.2026 (обновлено: 16:10 17.02.2026)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха в России.
Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, лидеры всех думских фракций, главы комитетов ГД во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Володин спросил подписчиков о доступности зимнего детского отдыха
3 января, 09:39
Принятым законом устанавливается, что координационный орган - межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей - будет возглавлять высшее должностное лицо субъекта РФ. Кроме того, в состав комиссии войдут представители региональных органов здравоохранения.
Володин ранее отмечал, что предлагаемые изменения позволят, с одной стороны, повысить уровень персональной ответственности глав регионов в части организации детского отдыха, а с другой - усилить контроль за проведением детской оздоровительной кампании, обеспечив более требовательный подход к его качеству и безопасности.
Как ранее заявляла Яровая, задавая высокую планку четких требований к организации детского отдыха, подключая на федеральном и региональном уровне к работе все ответственные министерства и ведомства, в РФ будет создана совершенно новая система качественного наполнения детского отдыха, в котором будут обеспечены и здоровье, и содержательный формат работы с детьми, чтобы в период каникул в детских лагерях дети получали самые добрые эмоции, впечатления на всю жизнь, а семьи были спокойны, отправляя детей в лагеря.
Дети на отдыхе - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Депутат попросила организовать для детей из приграничья отдых на Кубани
23 декабря 2025, 07:45
 
ОбществоРоссияИрина ЯроваяВячеслав ВолодинГосдума РФСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
