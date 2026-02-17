Госдума приняла закон о повышении требований к организации детского отдыха

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха в России.

Володин ранее отмечал, что предлагаемые изменения позволят, с одной стороны, повысить уровень персональной ответственности глав регионов в части организации детского отдыха, а с другой - усилить контроль за проведением детской оздоровительной кампании, обеспечив более требовательный подход к его качеству и безопасности.

Как ранее заявляла Яровая, задавая высокую планку четких требований к организации детского отдыха, подключая на федеральном и региональном уровне к работе все ответственные министерства и ведомства, в РФ будет создана совершенно новая система качественного наполнения детского отдыха, в котором будут обеспечены и здоровье, и содержательный формат работы с детьми, чтобы в период каникул в детских лагерях дети получали самые добрые эмоции, впечатления на всю жизнь, а семьи были спокойны, отправляя детей в лагеря.