Госдума приняла закон о повышении требований к организации детского отдыха
2026-02-17T15:23:00+03:00
2026-02-17T15:23:00+03:00
2026-02-17T16:10:00+03:00
россия
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха в России.
Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая
, лидеры всех думских фракций, главы комитетов ГД во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным
.
Принятым законом устанавливается, что координационный орган - межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей - будет возглавлять высшее должностное лицо субъекта РФ
. Кроме того, в состав комиссии войдут представители региональных органов здравоохранения.
Володин ранее отмечал, что предлагаемые изменения позволят, с одной стороны, повысить уровень персональной ответственности глав регионов в части организации детского отдыха, а с другой - усилить контроль за проведением детской оздоровительной кампании, обеспечив более требовательный подход к его качеству и безопасности.
Как ранее заявляла Яровая, задавая высокую планку четких требований к организации детского отдыха, подключая на федеральном и региональном уровне к работе все ответственные министерства и ведомства, в РФ будет создана совершенно новая система качественного наполнения детского отдыха, в котором будут обеспечены и здоровье, и содержательный формат работы с детьми, чтобы в период каникул в детских лагерях дети получали самые добрые эмоции, впечатления на всю жизнь, а семьи были спокойны, отправляя детей в лагеря.