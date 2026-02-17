Госдума одобрила проект о праве пострадавших в ЧС на отпуск

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о праве пострадавших в чрезвычайных ситуациях на оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск без сохранения зарплаты.

Предоставление дополнительного выходного дня и отпуска без сохранения заработной платы предполагается при одновременном соблюдении следующих условий: фактическое проживание в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушение условий жизнедеятельности, утрата имущества в результате чрезвычайной ситуации. Порядок и условия предоставления таких дней будет определяться кабмином.