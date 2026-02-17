https://ria.ru/20260217/gosduma-2074970905.html
Госдума одобрила проект о праве пострадавших в ЧС на отпуск
Госдума одобрила проект о праве пострадавших в ЧС на отпуск - РИА Новости, 17.02.2026
Госдума одобрила проект о праве пострадавших в ЧС на отпуск
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о праве пострадавших в чрезвычайных ситуациях на оплачиваемый выходной и... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:08:00+03:00
2026-02-17T15:08:00+03:00
2026-02-17T15:08:00+03:00
общество
госдума рф
чс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_173:0:3640:1950_1920x0_80_0_0_77a53e79d47004e69eae2c9e5bfc432b.jpg
https://ria.ru/20260217/gosduma-2074957370.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, чс
Госдума одобрила проект о праве пострадавших в ЧС на отпуск
Госдума одобрила проект о праве пострадавших в ЧС на дополнительный отпуск
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о праве пострадавших в чрезвычайных ситуациях на оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск без сохранения зарплаты.
Предоставление дополнительного выходного дня и отпуска без сохранения заработной платы предполагается при одновременном соблюдении следующих условий: фактическое проживание в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушение условий жизнедеятельности, утрата имущества в результате чрезвычайной ситуации. Порядок и условия предоставления таких дней будет определяться кабмином.
Согласно сопроводительным документам, предлагаемые проектом федерального закона изменения позволят обеспечить работников необходимым временем для восстановления документов, утраченных при чрезвычайной ситуации, реализации своих прав на получение мер поддержки, а также для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности в случае такой необходимости.