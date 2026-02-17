Рейтинг@Mail.ru
Госдума одобрила проект о праве пострадавших в ЧС на отпуск - РИА Новости, 17.02.2026
15:08 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/gosduma-2074970905.html
Госдума одобрила проект о праве пострадавших в ЧС на отпуск
Госдума одобрила проект о праве пострадавших в ЧС на отпуск - РИА Новости, 17.02.2026
Госдума одобрила проект о праве пострадавших в ЧС на отпуск
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о праве пострадавших в чрезвычайных ситуациях на оплачиваемый выходной и... РИА Новости, 17.02.2026
общество, госдума рф, чс
Общество, Госдума РФ, ЧС
Госдума одобрила проект о праве пострадавших в ЧС на отпуск

Госдума одобрила проект о праве пострадавших в ЧС на дополнительный отпуск

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о праве пострадавших в чрезвычайных ситуациях на оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск без сохранения зарплаты.
Предоставление дополнительного выходного дня и отпуска без сохранения заработной платы предполагается при одновременном соблюдении следующих условий: фактическое проживание в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушение условий жизнедеятельности, утрата имущества в результате чрезвычайной ситуации. Порядок и условия предоставления таких дней будет определяться кабмином.
Согласно сопроводительным документам, предлагаемые проектом федерального закона изменения позволят обеспечить работников необходимым временем для восстановления документов, утраченных при чрезвычайной ситуации, реализации своих прав на получение мер поддержки, а также для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности в случае такой необходимости.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Госдума приняла закон об отпуске для ветеранов СВО до 35 дней
© 2026 МИА «Россия сегодня»
