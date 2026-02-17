https://ria.ru/20260217/gosduma-2074957370.html
Госдума приняла закон об отпуске для ветеранов СВО до 35 дней
Госдума приняла закон об отпуске для ветеранов СВО до 35 дней - РИА Новости, 17.02.2026
общество
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий возможности оформлять отпуск без сохранения заработной платы длительностью до 35 календарных дней в году.
Цель проекта - повысить уровень социальной защищенности лиц, которые направлялись для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик
, Запорожской и Херсонской областях
, а также Украины
и отработали установленный срок либо были откомандированы досрочно по уважительным причинам.
Законом предусматривается предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин
отмечал, что ГД продолжает совершенствовать законодательство исходя из потребностей солдат, офицеров и их близких, и принятие закона позволит ветеранам боевых действий получить дополнительные дни отпуска – у них появится больше времени для восстановления сил и здоровья.
По его словам, поддержка участников СВО и их семей остается ключевым приоритетом в повестке Госдумы: в этом направлении принято 154 закона, система норм, необходимых для обеспечения целей СВО, постоянно расширяется.