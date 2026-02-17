Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон об отпуске для ветеранов СВО до 35 дней
14:25 17.02.2026
Госдума приняла закон об отпуске для ветеранов СВО до 35 дней
Госдума приняла закон об отпуске для ветеранов СВО до 35 дней - РИА Новости, 17.02.2026
Госдума приняла закон об отпуске для ветеранов СВО до 35 дней
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий... РИА Новости, 17.02.2026
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума приняла закон об отпуске для ветеранов СВО до 35 дней

ГД приняла закон об отпуске для ветеранов СВО без сохранения зарплаты до 35 дней

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
В здании Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий возможности оформлять отпуск без сохранения заработной платы длительностью до 35 календарных дней в году.
Цель проекта - повысить уровень социальной защищенности лиц, которые направлялись для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областях, а также Украины и отработали установленный срок либо были откомандированы досрочно по уважительным причинам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Путин призвал глав регионов лично контролировать поддержку семей бойцов СВО
Вчера, 14:16
Законом предусматривается предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что ГД продолжает совершенствовать законодательство исходя из потребностей солдат, офицеров и их близких, и принятие закона позволит ветеранам боевых действий получить дополнительные дни отпуска – у них появится больше времени для восстановления сил и здоровья.
По его словам, поддержка участников СВО и их семей остается ключевым приоритетом в повестке Госдумы: в этом направлении принято 154 закона, система норм, необходимых для обеспечения целей СВО, постоянно расширяется.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Госдума освободила волонтеров СВО от уплаты госпошлины при замене паспорта
Вчера, 14:13
 
