Госдума приняла закон об отпуске для ветеранов СВО до 35 дней

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий возможности оформлять отпуск без сохранения заработной платы длительностью до 35 календарных дней в году.

Цель проекта - повысить уровень социальной защищенности лиц, которые направлялись для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик , Запорожской и Херсонской областях , а также Украины и отработали установленный срок либо были откомандированы досрочно по уважительным причинам.

Законом предусматривается предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что ГД продолжает совершенствовать законодательство исходя из потребностей солдат, офицеров и их близких, и принятие закона позволит ветеранам боевых действий получить дополнительные дни отпуска – у них появится больше времени для восстановления сил и здоровья.