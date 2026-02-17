Госдума освободила волонтеров СВО от уплаты госпошлины при замене паспорта

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, освобождающий волонтеров, работающих в зоне специальной военной операции (СВО) и прилегающих к ней регионах, от уплаты государственной пошлины при замене российского паспорта и водительского удостоверения.

Документ разработан в целях снижения финансовой нагрузки на волонтеров. "Закон станет для них дополнительной мерой поддержки" – заявил РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов . Он обратил внимание, что в последние годы в России отмечается существенный рост волонтерского движения, и сегодня волонтерством занимаются уже более 21 миллиона человек.

"Причем прифронтовые регионы превратились в место приложения усилий тысяч добровольцев, – граждане со всей страны объединились для обеспечения поддержки российских военнослужащих и жителей новых территорий", - заметил депутат. Нередко рискуя жизнью, они доставляют гуманитарные грузы, работают в пунктах временного размещения, разбирают завалы после обстрелов, восстанавливают поврежденное жилье, оказывают психологическую помощь населению новых регионов, напомнил Чижов.

Сейчас пошлина за выдачу паспорта гражданина РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность составляет 1500 рублей, а национального водительского удостоверения - 4000 рублей, нового поколения - 6000 рублей.

Волонтеры СВО наравне с ее участниками и другими льготниками освобождаются и от пошлины при обращении в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов власти. Эта пошлина составляет 3000 рублей.

Помимо этого, религиозные организации освобождаются от уплаты пошлины за госрегистрацию права собственности на недвижимое имущество и договоров безвозмездного пользования таким имуществом при передаче им имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности.