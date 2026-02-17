Рейтинг@Mail.ru
Госдума освободила волонтеров СВО от уплаты госпошлины при замене паспорта - РИА Новости, 17.02.2026
14:13 17.02.2026
Госдума освободила волонтеров СВО от уплаты госпошлины при замене паспорта
Госдума освободила волонтеров СВО от уплаты госпошлины при замене паспорта - РИА Новости, 17.02.2026
Госдума освободила волонтеров СВО от уплаты госпошлины при замене паспорта
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, освобождающий волонтеров, работающих в зоне специальной военной операции (СВО) и прилегающих к ней регионах,... РИА Новости, 17.02.2026
общество
россия
сергей чижов
госдума рф
россия
общество, россия, сергей чижов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Чижов, Госдума РФ
Госдума освободила волонтеров СВО от уплаты госпошлины при замене паспорта

Госдума освободила волонтеров СВО от уплаты пошлин при замене паспорта и прав

Паспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, освобождающий волонтеров, работающих в зоне специальной военной операции (СВО) и прилегающих к ней регионах, от уплаты государственной пошлины при замене российского паспорта и водительского удостоверения.
Документ разработан в целях снижения финансовой нагрузки на волонтеров. "Закон станет для них дополнительной мерой поддержки" – заявил РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов. Он обратил внимание, что в последние годы в России отмечается существенный рост волонтерского движения, и сегодня волонтерством занимаются уже более 21 миллиона человек.
"Причем прифронтовые регионы превратились в место приложения усилий тысяч добровольцев, – граждане со всей страны объединились для обеспечения поддержки российских военнослужащих и жителей новых территорий", - заметил депутат. Нередко рискуя жизнью, они доставляют гуманитарные грузы, работают в пунктах временного размещения, разбирают завалы после обстрелов, восстанавливают поврежденное жилье, оказывают психологическую помощь населению новых регионов, напомнил Чижов.
Закон освобождает волонтеров, осуществляющих деятельность в отдельных регионах в соответствии с указом президента РФ от 30 апреля 2022 года № 247, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Крыме и Севастополе, Краснодарском крае, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.
Сейчас пошлина за выдачу паспорта гражданина РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность составляет 1500 рублей, а национального водительского удостоверения - 4000 рублей, нового поколения - 6000 рублей.
Волонтеры СВО наравне с ее участниками и другими льготниками освобождаются и от пошлины при обращении в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов власти. Эта пошлина составляет 3000 рублей.
Помимо этого, религиозные организации освобождаются от уплаты пошлины за госрегистрацию права собственности на недвижимое имущество и договоров безвозмездного пользования таким имуществом при передаче им имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
ОбществоРоссияСергей ЧижовГосдума РФ
 
 
