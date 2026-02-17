Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о расширении учета страховых прав через Соцфонд - РИА Новости, 17.02.2026
14:13 17.02.2026
Госдума приняла закон о расширении учета страховых прав через Соцфонд
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон, направленный на расширение возможностей системы... РИА Новости, 17.02.2026
экономика
россия
игорь игошин
владимир путин
госдума рф
россия
экономика, россия, игорь игошин, владимир путин, госдума рф
Экономика, Россия, Игорь Игошин, Владимир Путин, Госдума РФ
Госдума приняла закон о расширении учета страховых прав через Соцфонд

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Герб России на здании Государственной думы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон, направленный на расширение возможностей системы персонифицированного учета для формирования страховых прав граждан.
Законом предлагается использовать систему индивидуального учета не только для пенсионного страхования, но и для формирования прав на страховое обеспечение по социальному страхованию, определения его размера и информирования граждан.
Вводится понятие "договоры гражданско-правового характера", уточняются понятия страхователей и страховых взносов, включая взносы на случай временной нетрудоспособности, материнства и несчастных случаев на производстве.
Кроме того, законом предусмотрено дополнение индивидуальных лицевых счетов сведениями о периодах, засчитываемых в страховой стаж, а также суммой начисленных страховых взносов по доле единого тарифа, что позволит информировать граждан о праве на пособия, в том числе работающих по гражданско-правовым договорам.
Социальный фонд России, согласно документу, получит сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина, из федерального регистра сведений о населении, а для учета пенсионных прав священнослужителей вводится обязанность годового представления сведений о периодах деятельности.
Законом предусматривается также беззаявительный порядок регистрации индивидуальных предпринимателей, заключивших договоры гражданско-правового характера, в качестве страхователей по обязательному социальному страхованию, а также уточняются основания снятия с учета.
Кроме того, уточняется, что требование о пятилетнем сроке проживания в России для получения пособий не распространяется на граждан, в частности приобретших гражданство по рождению, участников специальной военной операции и членов их семей, а также на ветеранов боевых действий.
"Сегодня во втором чтении приняли законодательные изменения, которые позволят большему числу многодетных семей получить пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Поручение устранить несправедливость, когда многодетная семья полностью лишалась пособия, если при очередном продлении выплат ее среднедушевой доход оказывался хоть на рубль выше прожиточного минимума, президент (России - ред.) Владимир Путин дал по итогам "Прямой линии". Принятая сегодня поправка направлена на решение этой проблемы", - сказал первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин журналистам.
Он отметил, что теперь, если при переоформлении выплаты среднедушевой доход многодетной семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, семье продлят выплату еще на год в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Эта норма, по словам депутата, коснется более 231 тысячи детей.
"Важно, что в случае, если какие-то многодетные семьи с 1 января 2026 года уже получили отказ в назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка из-за превышения размера среднедушевого дохода семьи, эти решения будут пересмотрены в беззаявительном порядке. Поддержка многодетных семей – один из приоритетов государственной политики нашей страны, мы продолжим совершенствовать законодательство в этом направлении", - добавил Игошин.
ЭкономикаРоссияИгорь ИгошинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
