Госдума приняла закон о защите генетических данных человека

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об обеспечении сохранности и защиты генетических данных человека.
17.02.2026
2026-02-17T13:59:00+03:00
2026-02-17T16:09:00+03:00
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон
об обеспечении сохранности и защиты генетических данных человека.
Документ вносит изменения в федеральный закон "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности". В частности, он закрепляет возможность представления генетической информации в натуральной и цифровой форме.
При этом запрещается передача за рубеж генетических данных человека, полученных в результате популяционных генетических и иммунологических исследований.
Исключение делается только для некоторых случаев, например:
- оказание медицинской помощи конкретному пациенту — гражданину России;
- разработка лекарственных препаратов, биомедицинских продуктов и технологий для конкретного пациента;
- сотрудничество с другими государствами в сфере охраны здоровья и в области обеспечения биологической безопасности.
Закон также запрещает передавать генетические данные иностранным физическим и юридическим лицам, находящимся в России.
Документ должен вступить в силу 1 сентября.