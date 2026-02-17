Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о защите генетических данных человека
13:59 17.02.2026 (обновлено: 16:09 17.02.2026)
Госдума приняла закон о защите генетических данных человека
Госдума приняла закон о защите генетических данных человека - РИА Новости, 17.02.2026
Госдума приняла закон о защите генетических данных человека
Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об обеспечении сохранности и защиты генетических данных человека. РИА Новости, 17.02.2026
общество
россия
госдума рф
россия
2026
Новости
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла закон о защите генетических данных человека

Госдума приняла закон об обеспечении сохранности и защиты генетических данных

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об обеспечении сохранности и защиты генетических данных человека.
Документ вносит изменения в федеральный закон "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности". В частности, он закрепляет возможность представления генетической информации в натуральной и цифровой форме.
При этом запрещается передача за рубеж генетических данных человека, полученных в результате популяционных генетических и иммунологических исследований.
Исключение делается только для некоторых случаев, например:
  • оказание медицинской помощи конкретному пациенту — гражданину России;
  • разработка лекарственных препаратов, биомедицинских продуктов и технологий для конкретного пациента;
  • сотрудничество с другими государствами в сфере охраны здоровья и в области обеспечения биологической безопасности.
Закон также запрещает передавать генетические данные иностранным физическим и юридическим лицам, находящимся в России.
Документ должен вступить в силу 1 сентября.
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
