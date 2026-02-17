Госдума приняла закон о защите генетических данных человека

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об обеспечении сохранности и защиты генетических данных человека.

Документ вносит изменения в федеральный закон "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности". В частности, он закрепляет возможность представления генетической информации в натуральной и цифровой форме.

При этом запрещается передача за рубеж генетических данных человека, полученных в результате популяционных генетических и иммунологических исследований.

Исключение делается только для некоторых случаев, например:

оказание медицинской помощи конкретному пациенту — гражданину России;

разработка лекарственных препаратов, биомедицинских продуктов и технологий для конкретного пациента;

сотрудничество с другими государствами в сфере охраны здоровья и в области обеспечения биологической безопасности.

Закон также запрещает передавать генетические данные иностранным физическим и юридическим лицам, находящимся в России.