Госдума приняла закон о праве студенческих семей на отдельное жилье

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон о приоритетном праве студенческих семей на отдельное жилье в общежитии.

Согласно принятому закону, закрепляется приоритетное право студентов с детьми или заключивших брак, согласно определению студенческой семьи, на получение отдельного жилого помещения в общежитии, а семья обучающегося сможет проживать вместе с ним.

Кроме того, предусматривается закрепление обязанности вузов обеспечивать открытость и доступность информации о количестве отдельных жилых помещений в общежитии, определённых для совместного проживания обучающихся с членами их семьи.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что во время учебы в вузе для многих вопрос жилья очень важен, особенно для тех, кто решил создать семью, но нет условий для совместного проживания. По его словам, предлагаемые нормы закона позволят решить эту проблему, создать возможности, чтобы студент жил со своей семьей.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что работа по поддержке студенческих семей уже идет, в том числе открыто более 250 комнат для матерей с детьми, а в ближайшие пять лет их станет больше тысячи. По его словам, открыты 922 центра "единого окна" по сопровождению студенческих семей в вузах, где оказывается помощь молодым матерям с переводом на бюджетные места, а при рождении ребенка вузы помогают финансово.