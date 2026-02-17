Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о праве студенческих семей на отдельное жилье - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 17.02.2026 (обновлено: 19:00 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/gosduma-2074948614.html
Госдума приняла закон о праве студенческих семей на отдельное жилье
Госдума приняла закон о праве студенческих семей на отдельное жилье - РИА Новости, 17.02.2026
Госдума приняла закон о праве студенческих семей на отдельное жилье
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон о приоритетном праве студенческих семей на отдельное жилье в общежитии. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T13:54:00+03:00
2026-02-17T19:00:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_70a73af00d6645b9bc027581d2b4413e.jpg
https://ria.ru/20260217/posobie-2074831550.html
https://ria.ru/20260125/semya-2070129526.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_158f32a4c380294c4a38a201e5ee9767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, госдума рф, общество
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Госдума приняла закон о праве студенческих семей на отдельное жилье

Госдума приняла закон о праве студенческих семей на отдельное жилье в общежитии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон о приоритетном праве студенческих семей на отдельное жилье в общежитии.
Согласно принятому закону, закрепляется приоритетное право студентов с детьми или заключивших брак, согласно определению студенческой семьи, на получение отдельного жилого помещения в общежитии, а семья обучающегося сможет проживать вместе с ним.
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Госдуме предложили увеличить пособие по уходу за ребенком
Вчера, 02:14
Кроме того, предусматривается закрепление обязанности вузов обеспечивать открытость и доступность информации о количестве отдельных жилых помещений в общежитии, определённых для совместного проживания обучающихся с членами их семьи.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что во время учебы в вузе для многих вопрос жилья очень важен, особенно для тех, кто решил создать семью, но нет условий для совместного проживания. По его словам, предлагаемые нормы закона позволят решить эту проблему, создать возможности, чтобы студент жил со своей семьей.
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что работа по поддержке студенческих семей уже идет, в том числе открыто более 250 комнат для матерей с детьми, а в ближайшие пять лет их станет больше тысячи. По его словам, открыты 922 центра "единого окна" по сопровождению студенческих семей в вузах, где оказывается помощь молодым матерям с переводом на бюджетные места, а при рождении ребенка вузы помогают финансово.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.
Женщины с колясками в парке - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Госдуме предложили субсидировать аренду жилья для студенческих семей
25 января, 04:12
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала