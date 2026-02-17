ГД рекомендовала дать приемным детям право получать сведения об усыновлении

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла постановление, в котором рекомендовала правительству РФ дать усыновленному ребенку после смерти усыновителя право получить сведения о своем усыновлении по достижении 18 лет или при наступлении полной дееспособности.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы 12 февраля 2026 года. Его автором выступил думский комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Так, кабмину предлагается дополнить статью 139 Семейного кодекса РФ нормой, предусматривающей право усыновленного (удочеренного) ребенка по достижении им совершеннолетия или в случае приобретения им дееспособности в полном объеме получать сведения, касающиеся его усыновления (удочерения), после смерти усыновителя.

Госдума также предлагает расширить перечень дополнительных бытовых и медико-санитарных услуг в СИЗО, которые подозреваемые и обвиняемые могут получать за свой счет.

Помимо этого, правительству рекомендуется проработать вопрос об обеспечении условий для получения несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей, начального, основного и среднего общего образования.

Кроме того, органам государственной власти субъектов РФ предлагается рассмотреть возможность расширения перечня региональных мер поддержки студенческих семей, в частности, предусмотреть приоритетный прием их детей в дошкольные образовательные учреждения, обеспечить выплату им субсидий на аренду жилья, предоставить им льготы на проезд.