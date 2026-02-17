Рейтинг@Mail.ru
В РСО рассказали, как молодежь воспринимает патриотизм
17.02.2026
В РСО рассказали, как молодежь воспринимает патриотизм
В РСО рассказали, как молодежь воспринимает патриотизм - РИА Новости, 17.02.2026
В РСО рассказали, как молодежь воспринимает патриотизм
Современный молодой человек воспринимает патриотизм как свое реальное участие в жизни России и возможность своими руками сделать страну лучше и сильнее,... РИА Новости, 17.02.2026
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Современный молодой человек воспринимает патриотизм как свое реальное участие в жизни России и возможность своими руками сделать страну лучше и сильнее, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев.
День Российских студенческих отрядов ежегодно отмечается в России 17 февраля. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году.
"Патриотизм для современной молодёжи — это не абстрактная идея, а реальное участие в жизни страны. Когда участник движения проводит свое лето не просто где-нибудь, а на стратегической стройке "Росатома" в Сибири, помогает в возведении моста "Звезда Оби" или обеспечивает детский отдых в "Артеке", он своими руками делает страну сильнее, комфортнее, лучше. Он видит масштаб и понимает свою роль в нём. Этот созидательный труд и есть самая честная и убедительная форма патриотизма", - сказал Киселев.
Председатель набсовета РСО напомнил, что Путин также в 1972 году работал в селе Усть-Нем Усть-Куломского района Коми АССР в составе студенческого строительного отряда "Фемида" Ленинградского государственного университета.
"Президент России Владимир Владимирович Путин, который и сам прошел школу студенческих отрядов, работая в студенческом строительном отряде "Фемида", совершенно точно определяет патриотизм как деятельную любовь к Родине", - отметил Киселев.
Российские студенческие отряды (РСО) - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. По данным на 2025 год, в РСО состоят более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России.
