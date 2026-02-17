Депутаты предложили ввести норму не меньше одного психолога на 300 учеников

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили установить норму из расчёта один педагог-психолог на 200 воспитанников в детских садах, на 300 обучающихся в общеобразовательных организациях и на 500 студентов в колледжах и техникумах.

Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Проектом предлагается установить норму из расчёта один педагог-психолог на 200 воспитанников в детских садах, на 300 обучающихся в общеобразовательных организациях и на 500 студентов в колледжах и техникумах", - сказано в обращении.

По мнению авторов инициативы, закрепление нормативной численности педагогов-психологов будет способствовать повышению доступности психологической помощи для обучающихся и педагогических работников, улучшению психологического климата в образовательных организациях, а также росту общей психологической компетентности педагогических команд.