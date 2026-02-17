Рейтинг@Mail.ru
00:54 17.02.2026
Депутаты предложили ввести норму не меньше одного психолога на 300 учеников
Депутаты предложили ввести норму не меньше одного психолога на 300 учеников
Депутаты предложили ввести норму не меньше одного психолога на 300 учеников

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили установить норму из расчёта один педагог-психолог на 200 воспитанников в детских садах, на 300 обучающихся в общеобразовательных организациях и на 500 студентов в колледжах и техникумах.
Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом предлагается установить норму из расчёта один педагог-психолог на 200 воспитанников в детских садах, на 300 обучающихся в общеобразовательных организациях и на 500 студентов в колледжах и техникумах", - сказано в обращении.
По мнению авторов инициативы, закрепление нормативной численности педагогов-психологов будет способствовать повышению доступности психологической помощи для обучающихся и педагогических работников, улучшению психологического климата в образовательных организациях, а также росту общей психологической компетентности педагогических команд.
Депутаты отметили, что при наличии достаточного кадрового ресурса педагог-психолог получает возможность не только реагировать постфактум, но и вести регулярную профилактическую работу: своевременно выявлять признаки дезадаптации, нарастающих конфликтов, травли и поведенческих нарушений, работать с учащимися группы риска, поддерживать педагогов в разрешении конфликтов и формировании безопасного школьного климата, а также выстраивать взаимодействие с родителями и профильными службами при появлении тревожных сигналов.
