В Госдуме предложили расширить перечень оснований для отказа в патенте

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили расширить перечень оснований для отказа в выдаче, переоформлении и аннулирования патента иностранным гражданам, в частности предусмотреть такую меру за злостное неисполнение вступивших в силу решений российских судов.

Соответствующий законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одними из авторов проекта стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Госдумы Дмитрий Свищев

"Проект федерального закона... разработан в целях усиления правовой ответственности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации на основании патента, и повышения эффективности исполнения решений судов Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В документах отмечается, что проект направлен на дополнение перечня оснований для отказа в выдаче, переоформлении и аннулирования патента. В настоящее время российское законодательство устанавливает различные ограничения и основания для отказа в выдаче или аннулирования разрешительных документов для иностранных граждан (в том числе патента), связанные с совершением административных правонарушений, депортацией, невыполнением налоговых обязательств и другими нарушениями.

Однако, как подчеркивают авторы, в перечне оснований для отказа в выдаче патента отсутствует прямое указание на факт злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда РФ . Предлагаемое дополнение призвано установить, что иностранный гражданин, который продемонстрировал неуважение к судебной власти и правовой системе Российской Федерации путем неисполнения решения суда, не может претендовать на получение или сохранение разрешительного документа для трудовой деятельности.

Законопроектом предлагается установить, что патент не выдается, не переоформляется и аннулируется в случае, если в отношении иностранца вступило в законную силу решение суда России, обязывающее его к совершению определенных действий или воздержанию от их совершения (в том числе имущественного характера) и данное решение не исполнено иностранным гражданином в течение шести месяцев, предшествовавших дате подачи заявления о выдаче (переоформлении) патента, или в период действия уже выданного патента.

Срок отсчета при этом предлагается исчислять со дня истечения установленного судом или законом срока для добровольного исполнения решения суда.