В Госдуме предложили расширить перечень оснований для отказа в патенте

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили расширить перечень оснований для отказа в выдаче, переоформлении и аннулирования патента иностранным гражданам, в частности предусмотреть такую меру за злостное неисполнение вступивших в силу решений российских судов.
Соответствующий законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одними из авторов проекта стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
"Проект федерального закона... разработан в целях усиления правовой ответственности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации на основании патента, и повышения эффективности исполнения решений судов Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что проект направлен на дополнение перечня оснований для отказа в выдаче, переоформлении и аннулирования патента. В настоящее время российское законодательство устанавливает различные ограничения и основания для отказа в выдаче или аннулирования разрешительных документов для иностранных граждан (в том числе патента), связанные с совершением административных правонарушений, депортацией, невыполнением налоговых обязательств и другими нарушениями.
Однако, как подчеркивают авторы, в перечне оснований для отказа в выдаче патента отсутствует прямое указание на факт злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда РФ. Предлагаемое дополнение призвано установить, что иностранный гражданин, который продемонстрировал неуважение к судебной власти и правовой системе Российской Федерации путем неисполнения решения суда, не может претендовать на получение или сохранение разрешительного документа для трудовой деятельности.
Законопроектом предлагается установить, что патент не выдается, не переоформляется и аннулируется в случае, если в отношении иностранца вступило в законную силу решение суда России, обязывающее его к совершению определенных действий или воздержанию от их совершения (в том числе имущественного характера) и данное решение не исполнено иностранным гражданином в течение шести месяцев, предшествовавших дате подачи заявления о выдаче (переоформлении) патента, или в период действия уже выданного патента.
Срок отсчета при этом предлагается исчислять со дня истечения установленного судом или законом срока для добровольного исполнения решения суда.
Принятие законопроекта, по мнению депутатов, обеспечит дополнительный механизм побуждения иностранных граждан к добровольному и своевременному исполнению судебных решений, а также послужит дополнительной мерой по защите прав граждан Российской Федерации и российских юридических лиц.