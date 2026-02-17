Госдеп назвал возможные темы переговоров по стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Будущие переговоры по стратегической стабильности могут включать обсуждение вопросов ядерных испытаний и механизмов их верификации, заявил во вторник помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.
"По мере продвижения к переговорам по стратегической стабильности они вполне могут затронуть вопросы ядерных испытаний и некоторые механизмы проверки", — сказал он.
Йо добавил, что проблема контроля связана с ограниченными возможностями выявления сверхмалых испытаний. По его словам, если государство способно получать значимую информацию в ходе таких тестов, не рискуя их обнаружением, договоренности могут оказаться формальными и поставить США "в крайне невыгодное положение".
Ранее в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с США вопросы безопасности в рамках диалога по стратегической стабильности и будет ждать, когда США будут к этому готовы.
В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при обсуждении будущей системы стратегической стабильности нельзя игнорировать ядерный потенциал союзников США — Великобритании и Франции.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение президента РФ по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.