Госдеп назвал возможные темы переговоров по стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Будущие переговоры по стратегической стабильности могут включать обсуждение вопросов ядерных испытаний и механизмов их верификации, заявил во вторник помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.