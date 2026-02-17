Рейтинг@Mail.ru
Госдеп назвал ядерный зонтик инструментом нераспространения ядерного оружия
18:39 17.02.2026
Госдеп назвал ядерный зонтик инструментом нераспространения ядерного оружия
Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Вашингтон считает предоставление своего "ядерного зонтика" союзникам значительным вкладом в нераспространение ядерного оружия в мире, заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.
"Я думаю, что... создавая ядерный зонтик, который охватывает наших союзников, США делают для нераспространения больше, чем, если честно, любой другой инструмент", - сказал Йо в ходе дискуссии на площадке аналитического центра "Институт Хадсона".
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Госдеп: США хотят вернуться к ядерным испытаниям без масштабных взрывов
