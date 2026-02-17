Госдеп назвал ядерный зонтик инструментом нераспространения ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Вашингтон считает предоставление своего "ядерного зонтика" союзникам значительным вкладом в нераспространение ядерного оружия в мире, заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.