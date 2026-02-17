Госдеп рассказал, кто должен участвовать в переговорах по ядерному оружию

ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. США считают, что к переговорам о прекращении гонки ядерных вооружений должны быть привлечены все страны, обладающие таким оружием, заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.
"Так называемый "столп разоружения" касается 6-й статьи ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия – ред.) и обязанности всех государств, обладающих ядерным оружием — не только России и США, — вести добросовестные переговоры о прекращении гонки ядерных вооружений, а также о контроле над вооружениями и последующем ядерном разоружении", - сказал Йо, выступая в ходе дискуссии на площадке аналитического центра Института Хадсона.
"Это является большим приоритетом для нас. Честно говоря, нам нужно, чтобы все страны мира продолжали настаивать на том, что все государства с ядерным оружием должны быть вовлечены в этот процесс. Это не особая ответственность только США и России", - добавил Йо.