18:35 17.02.2026 (обновлено: 18:49 17.02.2026)
Госдеп рассказал, кто должен участвовать в переговорах по ядерному оружию
Госдеп рассказал, кто должен участвовать в переговорах по ядерному оружию
Госдеп рассказал, кто должен участвовать в переговорах по ядерному оружию

Госдеп: к переговорам должны привлекаться все страны с ядерным оружием

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. США считают, что к переговорам о прекращении гонки ядерных вооружений должны быть привлечены все страны, обладающие таким оружием, заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.
"Так называемый "столп разоружения" касается 6-й статьи ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия – ред.) и обязанности всех государств, обладающих ядерным оружием — не только России и США, — вести добросовестные переговоры о прекращении гонки ядерных вооружений, а также о контроле над вооружениями и последующем ядерном разоружении", - сказал Йо, выступая в ходе дискуссии на площадке аналитического центра Института Хадсона.
"Это является большим приоритетом для нас. Честно говоря, нам нужно, чтобы все страны мира продолжали настаивать на том, что все государства с ядерным оружием должны быть вовлечены в этот процесс. Это не особая ответственность только США и России", - добавил Йо.
Госдеп: США хотят вернуться к ядерным испытаниям без масштабных взрывов
Вчера, 18:22
 
СШАГосударственный департамент СШАВ миреРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
