Госдеп рассказал, кто должен участвовать в переговорах по ядерному оружию

ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. США считают, что к переговорам о прекращении гонки ядерных вооружений должны быть привлечены все страны, обладающие таким оружием, заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.

"Это является большим приоритетом для нас. Честно говоря, нам нужно, чтобы все страны мира продолжали настаивать на том, что все государства с ядерным оружием должны быть вовлечены в этот процесс. Это не особая ответственность только США и России", - добавил Йо.