Дмитриев опубликовал фото с песней "Ночи в Женеве"

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал фото из машины, сопроводив песней "Ночи в Женеве" - там пройдут трехсторонние переговоры РФ, США и Украины.

В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.