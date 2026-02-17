Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев опубликовал фото с песней "Ночи в Женеве" - РИА Новости, 17.02.2026
11:35 17.02.2026
Дмитриев опубликовал фото с песней "Ночи в Женеве"
Дмитриев опубликовал фото с песней "Ночи в Женеве"
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал фото из... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:35:00+03:00
2026-02-17T11:35:00+03:00
в мире, россия, украина, женева (город), кирилл дмитриев, дмитрий песков, владимир мединский, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Россия, Украина, Женева (город), Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Дмитриев опубликовал фото с песней "Ночи в Женеве"

Дмитриев опубликовал фото из машины с песней «Ночи в Женеве»

© Фото : @kadmitrievФото, опубликованное Кириллом Дмитриевым
Фото, опубликованное Кириллом Дмитриевым - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : @kadmitriev
Фото, опубликованное Кириллом Дмитриевым
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал фото из машины, сопроводив песней "Ночи в Женеве" - там пройдут трехсторонние переговоры РФ, США и Украины.
В соцсети Instagram* Дмитриев выложил фото из машины, прикрепив песню "Ночи в Женеве" (Nights in Geneva) американского исполнителя Джоша Виетти (Josh Vietti).
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Российская делегация во главе с Мединским приехала в отель перед началом переговоров - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине
