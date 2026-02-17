Дмитриев опубликовал фото с песней "Ночи в Женеве"

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал фото из машины, сопроводив песней "Ночи в Женеве" - там пройдут трехсторонние переговоры РФ, США и Украины.
В соцсети Instagram* Дмитриев выложил фото из машины, прикрепив песню "Ночи в Женеве" (Nights in Geneva) американского исполнителя Джоша Виетти (Josh Vietti).
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.