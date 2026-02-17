https://ria.ru/20260217/gladkov-2075062960.html
В Белгородской области мирная жительница пострадала при атаке ВСУ
Мирная жительница пострадала при атаке ВСУ в поселке Майский Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.02.2026
В Белгородской области мирная жительница пострадала при атаке ВСУ
