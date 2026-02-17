https://ria.ru/20260217/gladkov-2075049824.html
Гладков высоко оценил взаимодействие с МЧС в Белгородской области
Гладков высоко оценил взаимодействие с МЧС в Белгородской области
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белгородская область
БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Взаимодействие властей Белгородской области с МЧС позволяет решать сложные задачи по защите населения, подвергающегося постоянным угрозам извне региона, пополняется парк необходимой техники, сотрудники ведомства самоотверженно работают в приграничных районах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков в ходе встречи с главой МЧС Александром Куренковым поблагодарил министра за постоянное взаимодействие и помощь Белгородской области.
"Сотрудники Главного управления МЧС работают без выходных в приграничье, постоянно рискуя собственной жизнью, спасают жизни других", - отметил Гладков в соцсетях.
Глава региона подчеркнул, что министерство по личному распоряжению Куренкова выделяет региону максимальный объем новейших транспортных средств, оборудования, которые поступают на вооружение частям МЧС. В их числе бронированный транспорт для защиты личного состава.
"Нам поступают топливозаправщики, дополнительные РИСЭ, которые мы устанавливаем на объекты здравоохранения, водоснабжения, водоотведения, социальной инфраструктуры, МКД с индивидуальным отоплением. Привлекаются дополнительные отряды спасателей и специалистов", - рассказал губернатор.
По словам Гладкова, плотное взаимодействие властей региона и ведомства позволяет защищать население и решать самые сложные задачи в тяжелых условиях.
По словам Гладкова, в ходе встречи шла речь о том, какие дополнительные меры можно принять на уровне правительства Белгородской области и МЧС в связи с увеличивающимися угрозами для мирных жителей.
"Эти действия необходимы для спасения жизни и здоровья людей, для защиты имущества, как личного, так и коммерческого, для наших жителей и предприятий, расположенных в приграничье", - подчеркнул губернатор.