Гладков высоко оценил взаимодействие с МЧС в Белгородской области - РИА Новости, 17.02.2026
Белгородская область
Белгородская область
 
19:26 17.02.2026
Гладков высоко оценил взаимодействие с МЧС в Белгородской области
Гладков высоко оценил взаимодействие с МЧС в Белгородской области - РИА Новости, 17.02.2026
Гладков высоко оценил взаимодействие с МЧС в Белгородской области
Взаимодействие властей Белгородской области с МЧС позволяет решать сложные задачи по защите населения, подвергающегося постоянным угрозам извне региона,... РИА Новости, 17.02.2026
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белгородская область
белгородская область, вячеслав гладков, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Гладков высоко оценил взаимодействие с МЧС в Белгородской области

Гладкой рассказал о взаимодействии с МЧС в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Взаимодействие властей Белгородской области с МЧС позволяет решать сложные задачи по защите населения, подвергающегося постоянным угрозам извне региона, пополняется парк необходимой техники, сотрудники ведомства самоотверженно работают в приграничных районах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков в ходе встречи с главой МЧС Александром Куренковым поблагодарил министра за постоянное взаимодействие и помощь Белгородской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пункте временного обогрева в Белгороде - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Белгороде пункты обогрева готовы принять жителей в случае энергосбоев
28 января, 18:21
"Сотрудники Главного управления МЧС работают без выходных в приграничье, постоянно рискуя собственной жизнью, спасают жизни других", - отметил Гладков в соцсетях.
Глава региона подчеркнул, что министерство по личному распоряжению Куренкова выделяет региону максимальный объем новейших транспортных средств, оборудования, которые поступают на вооружение частям МЧС. В их числе бронированный транспорт для защиты личного состава.
"Нам поступают топливозаправщики, дополнительные РИСЭ, которые мы устанавливаем на объекты здравоохранения, водоснабжения, водоотведения, социальной инфраструктуры, МКД с индивидуальным отоплением. Привлекаются дополнительные отряды спасателей и специалистов", - рассказал губернатор.
По словам Гладкова, плотное взаимодействие властей региона и ведомства позволяет защищать население и решать самые сложные задачи в тяжелых условиях.
По словам Гладкова, в ходе встречи шла речь о том, какие дополнительные меры можно принять на уровне правительства Белгородской области и МЧС в связи с увеличивающимися угрозами для мирных жителей.
"Эти действия необходимы для спасения жизни и здоровья людей, для защиты имущества, как личного, так и коммерческого, для наших жителей и предприятий, расположенных в приграничье", - подчеркнул губернатор.
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Гладков отметил ответственность белгородского бизнеса перед банками
9 февраля, 15:57
 
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
