Гладков высоко оценил взаимодействие с МЧС в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Взаимодействие властей Белгородской области с МЧС позволяет решать сложные задачи по защите населения, подвергающегося постоянным угрозам извне региона, пополняется парк необходимой техники, сотрудники ведомства самоотверженно работают в приграничных районах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков в ходе встречи с главой МЧС Александром Куренковым поблагодарил министра за постоянное взаимодействие и помощь Белгородской области.

"Сотрудники Главного управления МЧС работают без выходных в приграничье, постоянно рискуя собственной жизнью, спасают жизни других", - отметил Гладков в соцсетях.

Глава региона подчеркнул, что министерство по личному распоряжению Куренкова выделяет региону максимальный объем новейших транспортных средств, оборудования, которые поступают на вооружение частям МЧС. В их числе бронированный транспорт для защиты личного состава.

"Нам поступают топливозаправщики, дополнительные РИСЭ, которые мы устанавливаем на объекты здравоохранения, водоснабжения, водоотведения, социальной инфраструктуры, МКД с индивидуальным отоплением. Привлекаются дополнительные отряды спасателей и специалистов", - рассказал губернатор.

По словам Гладкова, плотное взаимодействие властей региона и ведомства позволяет защищать население и решать самые сложные задачи в тяжелых условиях.

По словам Гладкова, в ходе встречи шла речь о том, какие дополнительные меры можно принять на уровне правительства Белгородской области и МЧС в связи с увеличивающимися угрозами для мирных жителей.