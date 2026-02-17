Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил разработать ГИС "Управление коммунальной инфраструктурой" - РИА Новости, 17.02.2026
10:19 17.02.2026
Мишустин поручил разработать ГИС "Управление коммунальной инфраструктурой"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать федеральную ГИС "Управление коммунальной инфраструктурой", которая будет синхронизирована с системой... РИА Новости, 17.02.2026
Мишустин поручил разработать ГИС "Управление коммунальной инфраструктурой"

В России появится федеральная ГИС "Управление коммунальной инфраструктурой"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать федеральную ГИС "Управление коммунальной инфраструктурой", которая будет синхронизирована с системой "Тариф", сообщила пресс-служба кабмина.
Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой реализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Как сообщили в пресс-службе правительства, в поручениях в том числе нашла отражение тема цифровизации, которая даст возможность увеличить эффективность использования бюджетных средств не только в строительстве, но и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
«

"Основой для создания единого цифрового контура жилищно-коммунальной системы станет разработка федеральной государственной информационной системы "Управление коммунальной инфраструктурой", которая будет синхронизирована с ФГИС "Тариф". Разработка будет осуществляться в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", - говорится в сообщении кабмина о поручениях премьер-министра.

