Мишустин поручил разработать ГИС "Управление коммунальной инфраструктурой"

"Основой для создания единого цифрового контура жилищно-коммунальной системы станет разработка федеральной государственной информационной системы "Управление коммунальной инфраструктурой", которая будет синхронизирована с ФГИС "Тариф". Разработка будет осуществляться в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", - говорится в сообщении кабмина о поручениях премьер-министра.