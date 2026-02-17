Мишустин поручил разработать ГИС "Управление коммунальной инфраструктурой"

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать федеральную ГИС "Управление коммунальной инфраструктурой", которая будет синхронизирована с системой "Тариф", сообщила пресс-служба кабмина.
Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой реализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Как сообщили в пресс-службе правительства, в поручениях в том числе нашла отражение тема цифровизации, которая даст возможность увеличить эффективность использования бюджетных средств не только в строительстве, но и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
«
"Основой для создания единого цифрового контура жилищно-коммунальной системы станет разработка федеральной государственной информационной системы "Управление коммунальной инфраструктурой", которая будет синхронизирована с ФГИС "Тариф". Разработка будет осуществляться в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", - говорится в сообщении кабмина о поручениях премьер-министра.
Льготы по ЖКХ в 2025 году: какие есть скидки на услуги и как их оформить
23 января 2025, 16:02