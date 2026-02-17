В Германии к осени определятся с запретом соцсетей для детей, пишут СМИ

"Несмотря на инициативы со стороны СДПГ и ХДС, федеральное правительство примет решение о запрете социальных сетей для детей только к осени", - говорится в материале.

Сообщается, что вопрос о запрете соцсетей для детей в настоящее время находится на рассмотрении комиссии при министерстве ФРГ по делам семьи. Она будет готова представить свои выводы летом, отмечает издание. В этой связи представитель кабмина отметил, что не хотел бы предвосхищать результаты работы этой комиссии, так как речь идет, по его словам, о "сложном вопросе".