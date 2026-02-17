В Германии к осени определятся с запретом соцсетей для детей, пишут СМИ

БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Правительство ФРГ ближе к осени определится по вопросу запрета в Германии доступа к социальным сетям для детей младше 14 лет, сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на представителя кабмина.
Ранее ведущие политики из входящих в правящую коалицию Германии Социал-демократической партии (СДПГ) и Христанско-демократического союза (ХДС) выступили с инициативой запретить в стране детям до 14 лет пользоваться соцсетями. Этот вопрос также будет включен в повестку дня предстоящего съезда партии ХДС 20-21 февраля в Штутгарте.
"Несмотря на инициативы со стороны СДПГ и ХДС, федеральное правительство примет решение о запрете социальных сетей для детей только к осени", - говорится в материале.
Сообщается, что вопрос о запрете соцсетей для детей в настоящее время находится на рассмотрении комиссии при министерстве ФРГ по делам семьи. Она будет готова представить свои выводы летом, отмечает издание. В этой связи представитель кабмина отметил, что не хотел бы предвосхищать результаты работы этой комиссии, так как речь идет, по его словам, о "сложном вопросе".
В последнее время все больше стран пытаются ограничить влияние соцсетей на подрастающее поколение. В октябре агентство Франс Пресс со ссылкой на премьера Дании Метте Фредериксен передавало, что власти планируют запретить детям до 15 лет пользоваться социальными сетями. Агентство Блумберг ранее передавало, что Франция, Испания и Греция собираются ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей соцсетей. О возможном введении возрастных ограничений для пользователей соцсетей заявляли также в Турции.
