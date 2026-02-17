Рейтинг@Mail.ru
Аналитик предупредил о последствиях невыполнения соглашения по Газе - РИА Новости, 17.02.2026
20:15 17.02.2026
Аналитик предупредил о последствиях невыполнения соглашения по Газе
Аналитик предупредил о последствиях невыполнения соглашения по Газе
Неисполнение мирного соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа может подорвать авторитет созданного президентом США Дональдом... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T20:15:00+03:00
2026-02-17T20:15:00+03:00
в мире
сша
израиль
вашингтон (штат)
дональд трамп
хамас
сша
израиль
вашингтон (штат)
в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), дональд трамп, хамас
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, ХАМАС
Аналитик предупредил о последствиях невыполнения соглашения по Газе

ICG: неисполнение соглашения Израиля и ХАМАС угрожает авторитету Совета мира

© AP Photo / Jehad AlshrafiПалаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Архивное фото
ДОХА, 17 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Неисполнение мирного соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа может подорвать авторитет созданного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира" по Газе, высказали мнение РИА Новости аналитики международной организации по предотвращению конфликтов International Crisis group.
В четверг, 19 февраля, в Вашингтоне состоится первое заседание "Совета мира" по Газе, создание которого инициировал президент США Дональд Трамп. Одной из главных тем заседания станет сбор средств на реконструкцию сектора Газа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Без миллиардов и без Лукашенко: кого Трамп соберет на первый совет
12 февраля, 08:00
"В мире существует огромный скептицизм относительно состава и намерений "Совета мира", - сказал директор аналитического проекта организации по Израилю и Палестине Макс Роденбек.
По его словам, прошло уже более четырех месяцев с начала перемирия в Газе, но огонь на самом деле не утих – Израиль убил более 600 палестинцев, восстановление Газы едва началось, а ХАМАС по-прежнему контролирует ситуацию, имея в руках оружие.
"Если эта встреча не приведет к быстрым и ощутимым улучшениям на местах – и особенно на гуманитарном фронте – ее авторитет быстро рухнет", - считает эксперт.
В то же время директор аналитической группы по США Майкл Ханна убежден, что отсутствие весомых идей со стороны США, как преодолеть разногласия между палестинцами и израильтянами, ставит под сомнение способность "Совета мира" добиться прогресса в секторе Газа.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Лукашенко опроверг слухи об отказе от участия в "Совете мира" из-за Путина
16 февраля, 15:05
"Заседание "Совета мира" на этой неделе пройдет на фоне незначительного прогресса в продвижении прекращения огня. Хотя администрация Трампа представила амбициозные планы по созданию обновленного приморского анклава, "дорожная карта" того, как перейти от нынешних палаток и нищеты в Газе к этому, остается крайне неполной", - отметил Ханна.
Он указал, что до сих пор не определены основные вопросы - управления и безопасности.
"США не предложили существенных идей о том, как преодолеть разногласия между израильтянами и палестинцами, что продолжает подрывать дальнейший прогресс", - добавил аналитик.
По мнению эксперта, сохраняется реальный риск того, что реализация соглашения о прекращении огня совсем застопорится, и жители Газы останутся в тех же тяжелых условиях.
Россия не будет направлять представителей на первое заседание "Совета мира" в США, хотя она получила приглашение принять участие в его работе.
Госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Рубио поблагодарил Венгрию за ее роль в сформированном США Совете мира
16 февраля, 14:43
 
В миреСШАИзраильВашингтон (штат)Дональд ТрампХАМАС
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
