Аналитик предупредил о последствиях невыполнения соглашения по Газе

ДОХА, 17 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Неисполнение мирного соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа может подорвать авторитет созданного президентом США Дональдом Трампом "Совета мира" по Газе, высказали мнение РИА Новости аналитики международной организации по предотвращению конфликтов International Crisis group.

В четверг, 19 февраля, в Вашингтоне состоится первое заседание "Совета мира" по Газе, создание которого инициировал президент США Дональд Трамп . Одной из главных тем заседания станет сбор средств на реконструкцию сектора Газа.

"В мире существует огромный скептицизм относительно состава и намерений "Совета мира", - сказал директор аналитического проекта организации по Израилю Палестине Макс Роденбек.

По его словам, прошло уже более четырех месяцев с начала перемирия в Газе, но огонь на самом деле не утих – Израиль убил более 600 палестинцев, восстановление Газы едва началось, а ХАМАС по-прежнему контролирует ситуацию, имея в руках оружие.

"Если эта встреча не приведет к быстрым и ощутимым улучшениям на местах – и особенно на гуманитарном фронте – ее авторитет быстро рухнет", - считает эксперт.

В то же время директор аналитической группы по США Майкл Ханна убежден, что отсутствие весомых идей со стороны США, как преодолеть разногласия между палестинцами и израильтянами, ставит под сомнение способность "Совета мира" добиться прогресса в секторе Газа.

"Заседание "Совета мира" на этой неделе пройдет на фоне незначительного прогресса в продвижении прекращения огня. Хотя администрация Трампа представила амбициозные планы по созданию обновленного приморского анклава, "дорожная карта" того, как перейти от нынешних палаток и нищеты в Газе к этому, остается крайне неполной", - отметил Ханна.

Он указал, что до сих пор не определены основные вопросы - управления и безопасности.

"США не предложили существенных идей о том, как преодолеть разногласия между израильтянами и палестинцами, что продолжает подрывать дальнейший прогресс", - добавил аналитик.

По мнению эксперта, сохраняется реальный риск того, что реализация соглашения о прекращении огня совсем застопорится, и жители Газы останутся в тех же тяжелых условиях.