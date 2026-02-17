Гарбузов: свыше 2,7 тысячи лифтов КМЗ установили в России в прошлом году

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Монтажники Карачаровского механического завода (КМЗ) в прошлом году установили более 2,7 тысячи лифтов, произведенных на предприятии, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

17 февраля предприятие отмечает 76‑летие. За годы своего существования завод стал неотъемлемой частью отечественного лифтостроения и продолжает развиваться и внедрять уникальные технологии.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице активно развиваются промышленные предприятия, при помощи которых город модернизирует и создает новые жилые, офисные и общественные здания. Специалисты монтажного подразделения КМЗ за 12 месяцев установили более 2,7 тысячи лифтов в Москве и регионах страны", — сказал Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.

На территории столицы больше всего лифтов КМЗ установили в Юго-Западном и Восточном административных округах — 430 и 331 устройство соответственно. В Южном, Центральном и Юго-Восточном округах установили примерно по 250 новых лифтов.

Как отметил генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский, в прошлом году предприятие заключило соглашения с региональными фондами капремонта (ФКР) на поставку 1200 лифтов.

"Предприятие сотрудничает с ФКР Республики Крым, Карачаево-Черкесской Республики, Ханты-Мансийского автономного округа, Самарской, Липецкой, Мурманской, Тульской областей и другими", — подчеркнул Сидельковский.

Лифтовое оборудование КМЗ, поставляемое по программам капитального ремонта, отличается низким уровнем шума и вибрации, плавным разгоном и торможением. Внутри лифты оснащены дисплеями, указывающими этаж и направление движения, зеркалами и поручнями. Для отделки кабин используются износостойкие материалы.