Галущенко, обвиняемый в отмывании денег, заявил, что не сможет внести залог

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко, обвиняемый в отмывании денег, заявил, что не имеет средств для внесения залога, который будет требовать у суда Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Этот залог - это приговор. Для залога не нужно решение суда, очевидно, что я не найду и не внесу эти средства. Это означает, что я буду в следственном изоляторе годами. Я не понимаю, кто из моего окружения сможет внести такую сумму", - сказал Галущенко на видео, опубликованном изданием "Страна.ua".