Рейтинг@Mail.ru
Галущенко, обвиняемый в отмывании денег, заявил, что не сможет внести залог - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 17.02.2026 (обновлено: 19:40 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/galuschenko-2074948928.html
Галущенко, обвиняемый в отмывании денег, заявил, что не сможет внести залог
Галущенко, обвиняемый в отмывании денег, заявил, что не сможет внести залог - РИА Новости, 17.02.2026
Галущенко, обвиняемый в отмывании денег, заявил, что не сможет внести залог
Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко, обвиняемый в отмывании денег, заявил, что не имеет средств для внесения залога, который будет требовать у... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T13:55:00+03:00
2026-02-17T19:40:00+03:00
в мире
украина
герман галущенко
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074947149_73:0:1033:540_1920x0_80_0_0_3ecb8437e266fd753f0ff6405e5bad62.jpg
https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2074827172.html
https://ria.ru/20260217/arest-2074899079.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074947149_193:0:913:540_1920x0_80_0_0_7a93c8b62f16eb895f6403491d7c65d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, герман галущенко, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), национальное антикоррупционное бюро украины (набу), дело миндича
В мире, Украина, Герман Галущенко, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Дело Миндича
Галущенко, обвиняемый в отмывании денег, заявил, что не сможет внести залог

Галущенко заявил, что не сможет внести залог, предлагаемый САП

© Фото опубликовано украинскими СМИГерман Галущенко в суде
Герман Галущенко в суде - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото опубликовано украинскими СМИ
Герман Галущенко в суде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко, обвиняемый в отмывании денег, заявил, что не имеет средств для внесения залога, который будет требовать у суда Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
Ранее пресс-секретарь САП Ольга Постолюк сообщала, что прокуратура будет ходатайствовать в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) об избрании Галущенко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 9,8 миллиона долларов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
На Западе заявили о новом ударе по Зеленскому перед переговорами с Россией
Вчера, 01:24
"Этот залог - это приговор. Для залога не нужно решение суда, очевидно, что я не найду и не внесу эти средства. Это означает, что я буду в следственном изоляторе годами. Я не понимаю, кто из моего окружения сможет внести такую сумму", - сказал Галущенко на видео, опубликованном изданием "Страна.ua".
Позднее во вторник Галущенко сообщил агентству Укринформ, что учебу его сына в Швейцарии оплачивали состоятельные родственники, а также крестный отец его сына. "Там не 200 тысяч (евро - ред.)... Но да, он платил, он состоятельный… У меня много кумовьев… Они все состоятельные", – сказал экс-министр
РИА Новости ранее выяснило, что Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, задекларировал более 115 тысяч долларов наличными и более 200 тысяч долларов на счетах в банках.
В понедельник Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что Галущенко предъявлено обвинение в отмывании денег.
Галущенко занимал кресло министра энергетики Украины с апреля 2021 года по июль 2025 года, после этого он был назначен министром юстиции. В ноябре 2025 года на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики он был уволен с должности главы минюста.
Герман Галущенко - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Арест экс-министра энергетики Галущенко потряс офис Зеленского, пишет FT
Вчера, 11:11
 
В миреУкраинаГерман ГалущенкоСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала