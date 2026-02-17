Галущенко, обвиняемый в отмывании денег, заявил, что не сможет внести залог

https://ria.ru/20260217/galuschenko-2074948928.html
Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко, обвиняемый в отмывании денег, заявил, что не имеет средств для внесения залога
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко, обвиняемый в отмывании денег, заявил, что не имеет средств для внесения залога, который будет требовать у суда Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
Ранее пресс-секретарь САП Ольга Постолюк сообщала, что прокуратура будет ходатайствовать в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) об избрании Галущенко
меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 9,8 миллиона долларов.
"Этот залог - это приговор. Для залога не нужно решение суда, очевидно, что я не найду и не внесу эти средства. Это означает, что я буду в следственном изоляторе годами. Я не понимаю, кто из моего окружения сможет внести такую сумму", - сказал Галущенко на видео, опубликованном изданием "Страна.ua".
Позднее во вторник Галущенко сообщил агентству Укринформ, что учебу его сына в Швейцарии
оплачивали состоятельные родственники, а также крестный отец его сына. "Там не 200 тысяч (евро - ред.)... Но да, он платил, он состоятельный… У меня много кумовьев… Они все состоятельные", – сказал экс-министр
РИА Новости ранее выяснило, что Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, задекларировал более 115 тысяч долларов наличными и более 200 тысяч долларов на счетах в банках.
В понедельник Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ
) сообщило, что Галущенко предъявлено обвинение в отмывании денег.
Галущенко занимал кресло министра энергетики Украины
с апреля 2021 года по июль 2025 года, после этого он был назначен министром юстиции. В ноябре 2025 года на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики он был уволен с должности главы минюста.