17:15 17.02.2026
В Тюмени перебегавших дорогу мать с ребенком сбила машина
происшествия, тюмень, тюменская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, ГИБДД МВД РФ
Автомобиль ДПС. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 17 янв - РИА Новости. Водитель Nissan в Тюмени сбил мать с 4-летним ребенком, которые, по предварительным данным, перебегали дорогу в неположенном месте, у пострадавших множественные травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
По информации ГАИ, в Тюмени автомобиль Nissan сбил во вторник на улице Одесской, 31 4-летнего мальчика и его 26-летнюю маму.
"Предварительно, они перебегали дорогу вне пешеходного перехода. Как пояснил 22-летний водитель, он не заметил пешеходов, внезапно появившихся из-за стоящих автомобилей. Мальчик с мамой получили множественные травмы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального депздрава РИА Новости сообщили, что вызов на место происшествия поступил во вторник в 9.09 мск, прибывшая через девять минут бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших в Областную клиническую больницу №2. Пациенты в тяжелом состоянии госпитализированы в профильное отделение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Заголовок открываемого материала