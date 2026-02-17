В Тюмени перебегавших дорогу мать с ребенком сбила машина

ТЮМЕНЬ, 17 янв - РИА Новости. Водитель Nissan в Тюмени сбил мать с 4-летним ребенком, которые, по предварительным данным, перебегали дорогу в неположенном месте, у пострадавших множественные травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
"Предварительно, они перебегали дорогу вне пешеходного перехода. Как пояснил 22-летний водитель, он не заметил пешеходов, внезапно появившихся из-за стоящих автомобилей. Мальчик с мамой получили множественные травмы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального депздрава РИА Новости сообщили, что вызов на место происшествия поступил во вторник в 9.09 мск, прибывшая через девять минут бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших в Областную клиническую больницу №2. Пациенты в тяжелом состоянии госпитализированы в профильное отделение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
В Тульской области водитель автобуса погиб в ДТП
16 февраля, 20:13