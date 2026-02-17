https://ria.ru/20260217/fsb-2074990402.html
В Смоленске арестовали силовика за незаконное получение секретных сведений
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Сотрудник силового ведомства в Смоленской области заключен под стражу по делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, сообщило региональное УФСБ.
"Установлено, что в период с февраля по апрель 2025 года сотрудник подразделения одного из региональных силовых ведомств, будучи отстраненным от исполнения служебных обязанностей, путем введения в заблуждение своих коллег, незаконно получил информацию в сфере оперативно-розыскной деятельности, имеющую гриф "секретно", - говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 283.1 УК России
"Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну".
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Фигурант заключен под стражу, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет", - говорится в сообщении.