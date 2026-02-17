Рейтинг@Mail.ru
В Смоленске арестовали силовика за незаконное получение секретных сведений
16:12 17.02.2026
В Смоленске арестовали силовика за незаконное получение секретных сведений
Сотрудник силового ведомства в Смоленской области заключен под стражу по делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, сообщило... РИА Новости, 17.02.2026
происшествия
смоленск
смоленская область
россия
смоленск
смоленская область
россия
происшествия, смоленск, смоленская область, россия
Происшествия, Смоленск, Смоленская область, Россия
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Сотрудник силового ведомства в Смоленской области заключен под стражу по делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, сообщило региональное УФСБ.
"Установлено, что в период с февраля по апрель 2025 года сотрудник подразделения одного из региональных силовых ведомств, будучи отстраненным от исполнения служебных обязанностей, путем введения в заблуждение своих коллег, незаконно получил информацию в сфере оперативно-розыскной деятельности, имеющую гриф "секретно", - говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 283.1 УК России "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну".
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Фигурант заключен под стражу, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет", - говорится в сообщении.
Происшествия
 
 
