В Смоленске арестовали силовика за незаконное получение секретных сведений

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Сотрудник силового ведомства в Смоленской области заключен под стражу по делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, сообщило региональное УФСБ.

"Установлено, что в период с февраля по апрель 2025 года сотрудник подразделения одного из региональных силовых ведомств, будучи отстраненным от исполнения служебных обязанностей, путем введения в заблуждение своих коллег, незаконно получил информацию в сфере оперативно-розыскной деятельности, имеющую гриф "секретно", - говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 283.1 УК России "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну".