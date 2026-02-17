Рейтинг@Mail.ru
Суд в Новосибирске изъял активы экс-чиновника Росприроднадзора Фролова - РИА Новости, 17.02.2026
09:18 17.02.2026 (обновлено: 09:25 17.02.2026)
Суд в Новосибирске изъял активы экс-чиновника Росприроднадзора Фролова
происшествия, россия, новосибирск, турция, андрей фролов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Россия, Новосибирск, Турция, Андрей Фролов, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Суд Новосибирска изъял активы в России и за рубежом на 460 миллионов рублей экс-руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"В доход государства обращены три земельных участка, жилой дом, четыре нежилых помещения, 13 транспортных средств, квартира в РФ, еще четыре квартиры в Турции, две - в Грузии, одна - в Таиланде и ООО "Алтайская транспортная компания". Их общая рыночная стоимость превысила 460 миллионов рублей", - заявили в пресс-службе ГП РФ.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Суд в Новосибирске обратил в доход государства агрохолдинг "Алтайагроснаб"
