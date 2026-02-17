https://ria.ru/20260217/finljandija-2074866050.html
Финляндия получает корветы, способные атаковать Россию, заявил Патрушев
Финляндия получает корветы, способные атаковать Россию, заявил Патрушев - РИА Новости, 17.02.2026
Финляндия получает корветы, способные атаковать Россию, заявил Патрушев
Финляндия получает корветы с ударным вооружением, способным достать до северо-западных регионов России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T09:33:00+03:00
2026-02-17T09:33:00+03:00
2026-02-17T09:46:00+03:00
в мире
россия
финляндия
европа
николай патрушев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg
https://ria.ru/20260216/posol-2074607965.html
https://ria.ru/20260216/finlyandiya-2074816251.html
россия
финляндия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_0955a9d2f0af383c5c8898d49c4d4a9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, европа, николай патрушев, нато
В мире, Россия, Финляндия, Европа, Николай Патрушев, НАТО
Финляндия получает корветы, способные атаковать Россию, заявил Патрушев
Патрушев: Финляндия получает корветы с вооружением, способным достать до России