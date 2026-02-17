Рейтинг@Mail.ru
Фальков рассказал об условиях технологического лидерства России в генетике - РИА Новости, 17.02.2026
21:59 17.02.2026
Фальков рассказал об условиях технологического лидерства России в генетике
Фальков рассказал об условиях технологического лидерства России в генетике - РИА Новости, 17.02.2026
Фальков рассказал об условиях технологического лидерства России в генетике
Необходимо создать правовые условия, которые позволят России стать лидером в области разработки и применения генетических технологий, заявил министр науки и... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T21:59:00+03:00
2026-02-17T21:59:00+03:00
россия, валерий фальков, мария воронцова, мгюу имени о.е. кутафина
Россия, Валерий Фальков, Мария Воронцова, МГЮУ имени О.Е. Кутафина
Фальков рассказал об условиях технологического лидерства России в генетике

Фальков: нужны правовые условия для технологического лидерства РФ в генетике

© РИА Новости / Илья Питалев
Валерий Фальков на ПМЭФ-2025
Валерий Фальков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Валерий Фальков на ПМЭФ-2025. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Необходимо создать правовые условия, которые позволят России стать лидером в области разработки и применения генетических технологий, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Первое в 2026 году заседание рабочей группы по нормативному правовому регулированию в сфере генетических технологий, включая вопросы геномного редактирования, и биоэтике состоялось под сопредседательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова и члена президиума Российской ассоциации содействия науке Марии Воронцовой.
"Мы должны создать такие правовые условия, которые позволят России стать лидером в области разработки и применения генетических технологий, достигнуть цели технологического лидерства", — подчеркнул Фальков, слова которого приводятся на официальном канале ведомства в мессенджере MAX.
Уточняется, что участники заседания обсудили проект закона "О генетических технологиях в Российской Федерации". Разработка документа ведется Научно-образовательным центром правового обеспечения биоэкономики и генетических технологий МГЮА имени О.Е. Кутафина.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Госдума приняла закон о защите генетических данных человека
Россия Валерий Фальков Мария Воронцова МГЮУ имени О.Е. Кутафина
 
 
