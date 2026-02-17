Фальков рассказал об условиях технологического лидерства России в генетике

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Необходимо создать правовые условия, которые позволят России стать лидером в области разработки и применения генетических технологий, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Первое в 2026 году заседание рабочей группы по нормативному правовому регулированию в сфере генетических технологий, включая вопросы геномного редактирования, и биоэтике состоялось под сопредседательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова и члена президиума Российской ассоциации содействия науке Марии Воронцовой.
"Мы должны создать такие правовые условия, которые позволят России стать лидером в области разработки и применения генетических технологий, достигнуть цели технологического лидерства", — подчеркнул Фальков, слова которого приводятся на официальном канале ведомства в мессенджере MAX.
Уточняется, что участники заседания обсудили проект закона "О генетических технологиях в Российской Федерации". Разработка документа ведется Научно-образовательным центром правового обеспечения биоэкономики и генетических технологий МГЮА имени О.Е. Кутафина.