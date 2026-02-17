ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. У ЕС нет никаких конкретных предложений по достижению договоренностей на Украине, в отличие от РФ, США и даже Киева, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"На сегодня у стран Евросоюза никаких конкретных предложений по урегулированию украинского кризиса нет. Мы неоднократно говорили о том, что Россия не закрывает дверь для контактов: пожалуйста, если есть что сказать, можно снять телефонную трубку. Но дело в том, что это сейчас общая проблема всего истеричного Евросоюза, что у них нет ничего за душой", - сказал дипломат.
По его словам, пока все, на что способны ЕС, - это выдвигать идеи, направленные на срыв переговоров и продолжение конфликта.
"Есть у нас конкретные позиции, которые неоднократно излагалась президентом и министром иностранных дел. Есть позиция, пусть она как-то варьируется, у американцев. В конце концов и у украинцев тоже есть какие-то свои наработки. А европейцы не могут ничего предложить конкретного с точки зрения достижения договоренностей", - отметил посол.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. На Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе он заявил, что намерен создать "прямой канал саязи" с Москвой.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.