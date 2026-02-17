Рейтинг@Mail.ru
Посол Мешков заявил, что у ЕС нет конкретных предложений по Украине - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:56 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/evrosoyuz-2074849233.html
Посол Мешков заявил, что у ЕС нет конкретных предложений по Украине
Посол Мешков заявил, что у ЕС нет конкретных предложений по Украине - РИА Новости, 17.02.2026
Посол Мешков заявил, что у ЕС нет конкретных предложений по Украине
У ЕС нет никаких конкретных предложений по достижению договоренностей на Украине, в отличие от РФ, США и даже Киева, заявил РИА Новости посол России во Франции... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T06:56:00+03:00
2026-02-17T06:56:00+03:00
в мире
россия
украина
франция
алексей мешков
эммануэль макрон
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000485919_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_8986aab6c73ddb3578f4a901cd32cbba.jpg
https://ria.ru/20260217/tramp-2074837723.html
https://ria.ru/20260213/makron-2074304032.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000485919_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e9485e99abf2ba71c26f125c0fdb8bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, франция, алексей мешков, эммануэль макрон, владимир путин, евросоюз, переговоры по украине в женеве — 2026, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Франция, Алексей Мешков, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Евросоюз, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Мирный план США по Украине
Посол Мешков заявил, что у ЕС нет конкретных предложений по Украине

Посол Мешков: у ЕС нет конкретных предложений по урегулированию на Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. У ЕС нет никаких конкретных предложений по достижению договоренностей на Украине, в отличие от РФ, США и даже Киева, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"На сегодня у стран Евросоюза никаких конкретных предложений по урегулированию украинского кризиса нет. Мы неоднократно говорили о том, что Россия не закрывает дверь для контактов: пожалуйста, если есть что сказать, можно снять телефонную трубку. Но дело в том, что это сейчас общая проблема всего истеричного Евросоюза, что у них нет ничего за душой", - сказал дипломат.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Трамп назвал переговоры по Украине в Женеве значительными
Вчера, 03:28
По его словам, пока все, на что способны ЕС, - это выдвигать идеи, направленные на срыв переговоров и продолжение конфликта.
"Есть у нас конкретные позиции, которые неоднократно излагалась президентом и министром иностранных дел. Есть позиция, пусть она как-то варьируется, у американцев. В конце концов и у украинцев тоже есть какие-то свои наработки. А европейцы не могут ничего предложить конкретного с точки зрения достижения договоренностей", - отметил посол.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. На Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе он заявил, что намерен создать "прямой канал саязи" с Москвой.
Издание Politico сообщало, что ряд европейских стран, включая Францию и Италию, выступают за создание должности переговорщика, который представлял бы Евросоюз на переговорах по Украине.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Макрон заявил, что мир на Украине невозможен без европейцев в переговорах
13 февраля, 22:08
 
В миреРоссияУкраинаФранцияАлексей МешковЭммануэль МакронВладимир ПутинЕвросоюзПереговоры по Украине в Женеве — 2026Мирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала