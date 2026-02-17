Посол Мешков заявил, что у ЕС нет конкретных предложений по Украине

ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. У ЕС нет никаких конкретных предложений по достижению договоренностей на Украине, в отличие от РФ, США и даже Киева, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.

"Есть у нас конкретные позиции, которые неоднократно излагалась президентом и министром иностранных дел. Есть позиция, пусть она как-то варьируется, у американцев. В конце концов и у украинцев тоже есть какие-то свои наработки. А европейцы не могут ничего предложить конкретного с точки зрения достижения договоренностей", - отметил посол.