Обиделся и мстит. Мерц отвернулся от Макрона из-за антироссийского провала

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Единство ЕС рушится. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц не способны договориться по самым важным вопросам, включая планы в отношении Украины и России. Постепенно отворачиваясь от Парижа, Берлин начал готовить альтернативный альянс. О последствиях разлада в Европе — в материале РИА Новости.

Игра на публику

Президент Франции заходит в комнату, неловко хлопает главу немецкого правительства по спине, а тот — ноль внимания. То ли канцлер был настолько увлечен непринужденной беседой с премьером Британии Киром Стармером, то ли отношения с Макроном на площадке Мюнхенской конференции безопасности совсем испортились.

© AP Photo / Toby Melville Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон © AP Photo / Toby Melville Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Публично Мерц утверждает, что "почти всегда" согласен с французским коллегой. Да и сам Макрон отрицает сообщения журналистов о разладе. Тем не менее каждая встреча лидеров ЕС не только не разрешает противоречия между Берлином и Парижем, но и порождает новые.

Многие западные СМИ подчеркивают: Мерц все еще таит обиду на Макрона за срыв попытки конфисковать российские активы и направить их Украине. Сейчас вместо этого ЕС собирается выплатить Киеву кредит в 90 миллиардов евро.

Германия, в свою очередь, отвергала французскую инициативу организовать систему взаимных заимствований для стимулирования европейской экономики. Макрон уверен: без евробондов ЕС не сможет конкурировать с США. А Мерц не желает его слушать, настаивая на альтернативе в виде некоего "многолетнего финансового плана" Европы.

Не сошлись они и по сделке ЕС с МЕРКОСУР, общим рынком стран Южной Америки. Елисейский дворец выступил одним из главных критиков соглашения, которое, по словам Макрона, в любом случае не окажет "ни драматического, ни положительного" влияния на экономику Старого Света. Мерц, наоборот, считает достигнутые договоренности "важной вехой" и требует скорейшей реализации.

© AP Photo / Pascal Bastien Протестующий в рубашке с надписью "МЕРКОСУР — опасность на нашей тарелке" в Страсбурге © AP Photo / Pascal Bastien Протестующий в рубашке с надписью "МЕРКОСУР — опасность на нашей тарелке" в Страсбурге

Таким образом, как отметило издание Bild, еще накануне саммита ЕС в бельгийском замке Алден-Бизен Макрон оказался в изоляции. Активная критика Берлина может привести к переменам в "локомотиве" Европы, и Парижу, вероятно, придется уступить место союзнику.

Очередной провал

Более надежным партнером по лидерству в ЕС Германия считает Италию. Politico, ссылаясь на итальянских и немецких политиков, пишет, что Мерц все чаще общается с премьером Джорджей Мелони и все реже — с Макроном.

Тандем Рима и Берлина может стать альтернативой существовавшему много лет неформальному франко-германскому "дуумвирату" в ЕС. У Мерца с Мелони тоже есть разногласия, но в их отношениях гораздо больше прагматизма, чем в случае с Макроном. По словам одного из депутатов от итальянской правящей партии "Братья Италии", между канцлером и премьером сложилась "отличная химия".

© AP Photo / Andrew Medichini Премьер-министр Италии Джорджа Мелони © AP Photo / Andrew Medichini Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Мелони — категорический противник идеи Макрона запустить в ЕС "инструмент против принуждения", часто называемый "торговой базукой", в ответ на американские пошлины. Как сообщают источники газеты Repubblica, ее ждал особый прием на конференции по безопасности в Мюнхене. Она должна была выступить сразу после Мерца. Совершенно неожиданно Мелони на саммит не явилась, вместо этого посетив Эфиопию.

Оказалось, так она попыталась "скрыть смущение" от речи Мерца, который вновь говорил о "расколе" между Европой и США. В Риме не хотят лишний раз обострять американо-европейские отношения. Италия — одна из немногих стран в ЕС, пытающихся сохранить хотя бы видимость былого трансатлантического единства.

© AP Photo / Michael Probst Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности © AP Photo / Michael Probst Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

Не просто разногласия

Макрон, придя к власти, обещал сохранить "дуумвират" Германии и Франции как ведущей силы в Европе, напоминает политолог Владимир Оленченко.

"Позже настрой сменился. Возникли внутриполитические трудности, вдобавок Макрон рассорился с Дональдом Трампом. Немцы же с американским президентом ссориться не хотели. Это послужило основой для разлада", — поясняет эксперт.

А теперь еще Париж берет на себя инициативу по возобновлению контактов с Россией. Мерц этим явно недоволен.

© AP Photo / Ludovic Marin Эммануэль Макрон и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома © AP Photo / Ludovic Marin Эммануэль Макрон и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

В то же время Германии не хватит сил возглавить Европу в одиночку. Поэтому Берлин проявляет все больше интереса не только к Италии, но и к Британии. По словам Оленченко, внутри ЕС образуются разные направления развития, поэтому для европейцев продвижение вперед, каким они его понимают, становится невозможным.

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов подчеркивает: тут расхождения не личные, а межгосударственные.

© AP Photo / Markus Schreiber Бундестаг в Берлине © AP Photo / Markus Schreiber Бундестаг в Берлине

"Франция выступает за последовательный путь к стратегической автономии: европейский суверенитет в сфере обороны и снижение зависимости от США. Германия же делает ставку на сохранение НАТО как основы безопасности, но с усилением собственной общеевропейской роли внутри организации. Конфликт интересов не тактический — структурный", — отмечает он.