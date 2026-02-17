Рейтинг@Mail.ru
Обиделся и мстит. Мерц отвернулся от Макрона из-за антироссийского провала - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 17.02.2026 (обновлено: 08:02 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/evrosoyuz-2074776222.html
Обиделся и мстит. Мерц отвернулся от Макрона из-за антироссийского провала
Обиделся и мстит. Мерц отвернулся от Макрона из-за антироссийского провала - РИА Новости, 17.02.2026
Обиделся и мстит. Мерц отвернулся от Макрона из-за антироссийского провала
Единство ЕС рушится. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц не способны договориться по самым важным вопросам, включая планы в отношении... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T08:00:00+03:00
2026-02-17T08:02:00+03:00
в мире
европа
эммануэль макрон
фридрих мерц
джорджа мелони
дональд трамп
сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074220394_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdde0dc0b89c602c3fa82f3b4ca2189d.jpg
https://ria.ru/20260202/evropa-2071057677.html
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074220394_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ebaffa4c38346fda7785f9e329b9d67c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, эммануэль макрон, фридрих мерц, джорджа мелони, дональд трамп, сша, нато, евросоюз
В мире, Европа, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Джорджа Мелони, Дональд Трамп, США, НАТО, Евросоюз
Обиделся и мстит. Мерц отвернулся от Макрона из-за антироссийского провала

Оленченко: противоречия в Евросоюзе не позволяют блоку развиваться

© AP Photo / Michael ProbstКанцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности
Канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Michael Probst
Канцлер Германии Фридрих Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Единство ЕС рушится. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц не способны договориться по самым важным вопросам, включая планы в отношении Украины и России. Постепенно отворачиваясь от Парижа, Берлин начал готовить альтернативный альянс. О последствиях разлада в Европе — в материале РИА Новости.

Игра на публику

Президент Франции заходит в комнату, неловко хлопает главу немецкого правительства по спине, а тот — ноль внимания. То ли канцлер был настолько увлечен непринужденной беседой с премьером Британии Киром Стармером, то ли отношения с Макроном на площадке Мюнхенской конференции безопасности совсем испортились.
© AP Photo / Toby MelvilleФридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Toby Melville
Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Публично Мерц утверждает, что "почти всегда" согласен с французским коллегой. Да и сам Макрон отрицает сообщения журналистов о разладе. Тем не менее каждая встреча лидеров ЕС не только не разрешает противоречия между Берлином и Парижем, но и порождает новые.
Многие западные СМИ подчеркивают: Мерц все еще таит обиду на Макрона за срыв попытки конфисковать российские активы и направить их Украине. Сейчас вместо этого ЕС собирается выплатить Киеву кредит в 90 миллиардов евро.
Германия, в свою очередь, отвергала французскую инициативу организовать систему взаимных заимствований для стимулирования европейской экономики. Макрон уверен: без евробондов ЕС не сможет конкурировать с США. А Мерц не желает его слушать, настаивая на альтернативе в виде некоего "многолетнего финансового плана" Европы.
Не сошлись они и по сделке ЕС с МЕРКОСУР, общим рынком стран Южной Америки. Елисейский дворец выступил одним из главных критиков соглашения, которое, по словам Макрона, в любом случае не окажет "ни драматического, ни положительного" влияния на экономику Старого Света. Мерц, наоборот, считает достигнутые договоренности "важной вехой" и требует скорейшей реализации.
© AP Photo / Pascal BastienПротестующий в рубашке с надписью "МЕРКОСУР — опасность на нашей тарелке" в Страсбурге
Протестующий в рубашке с надписью Меркосур-опасность на нашей тарелке в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Pascal Bastien
Протестующий в рубашке с надписью "МЕРКОСУР — опасность на нашей тарелке" в Страсбурге
Таким образом, как отметило издание Bild, еще накануне саммита ЕС в бельгийском замке Алден-Бизен Макрон оказался в изоляции. Активная критика Берлина может привести к переменам в "локомотиве" Европы, и Парижу, вероятно, придется уступить место союзнику.

Очередной провал

Более надежным партнером по лидерству в ЕС Германия считает Италию. Politico, ссылаясь на итальянских и немецких политиков, пишет, что Мерц все чаще общается с премьером Джорджей Мелони и все реже — с Макроном.
Тандем Рима и Берлина может стать альтернативой существовавшему много лет неформальному франко-германскому "дуумвирату" в ЕС. У Мерца с Мелони тоже есть разногласия, но в их отношениях гораздо больше прагматизма, чем в случае с Макроном. По словам одного из депутатов от итальянской правящей партии "Братья Италии", между канцлером и премьером сложилась "отличная химия".
© AP Photo / Andrew MedichiniПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Мелони — категорический противник идеи Макрона запустить в ЕС "инструмент против принуждения", часто называемый "торговой базукой", в ответ на американские пошлины. Как сообщают источники газеты Repubblica, ее ждал особый прием на конференции по безопасности в Мюнхене. Она должна была выступить сразу после Мерца. Совершенно неожиданно Мелони на саммит не явилась, вместо этого посетив Эфиопию.
Оказалось, так она попыталась "скрыть смущение" от речи Мерца, который вновь говорил о "расколе" между Европой и США. В Риме не хотят лишний раз обострять американо-европейские отношения. Италия — одна из немногих стран в ЕС, пытающихся сохранить хотя бы видимость былого трансатлантического единства.
© AP Photo / Michael ProbstКанцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Michael Probst
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

Не просто разногласия

Макрон, придя к власти, обещал сохранить "дуумвират" Германии и Франции как ведущей силы в Европе, напоминает политолог Владимир Оленченко.
"Позже настрой сменился. Возникли внутриполитические трудности, вдобавок Макрон рассорился с Дональдом Трампом. Немцы же с американским президентом ссориться не хотели. Это послужило основой для разлада", — поясняет эксперт.
А теперь еще Париж берет на себя инициативу по возобновлению контактов с Россией. Мерц этим явно недоволен.
© AP Photo / Ludovic MarinЭммануэль Макрон и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент Дональд Трамп встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
В то же время Германии не хватит сил возглавить Европу в одиночку. Поэтому Берлин проявляет все больше интереса не только к Италии, но и к Британии. По словам Оленченко, внутри ЕС образуются разные направления развития, поэтому для европейцев продвижение вперед, каким они его понимают, становится невозможным.
Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов подчеркивает: тут расхождения не личные, а межгосударственные.
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине
"Франция выступает за последовательный путь к стратегической автономии: европейский суверенитет в сфере обороны и снижение зависимости от США. Германия же делает ставку на сохранение НАТО как основы безопасности, но с усилением собственной общеевропейской роли внутри организации. Конфликт интересов не тактический — структурный", — отмечает он.
Париж пытается сохранить политический вес и маневренность, Берлин — избежать размывания трансатлантических отношений. Поэтому по-прежнему нет единства по темпам милитаризации ЕС, стратегическому планированию и поддержке Украины — эти вопросы остаются открытыми.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Хватить мечтать". НАТО неожиданно встала на сторону России
2 февраля, 08:00
 
В миреЕвропаЭммануэль МакронФридрих МерцДжорджа МелониДональд ТрампСШАНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала