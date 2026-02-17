Европарламентариям заблокировали ИИ-функции на планшетах, пишут СМИ

Логотип Европарламента на баннере на одной из улиц Брюсселя. Архивное фото

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Европарламент заблокировал использование ИИ-функций на планшетах депутатов из-за опасений по поводу безопасности, пишет издание Euractiv со ссылкой на внутреннее письмо органа.

Европарламент отключил функции искусственного интеллекта на планшетах, предоставляемых законодателям, сославшись на соображения безопасности", - говорится в статье.

Как отмечается в письме, блокировка функций вроде виртуальных помощников и вспомогательных средств для письма была произведена по рекомендации сотрудников Европарламента, занятых в сферах кибербезопасности и защиты личных данных, так как часть задач, выполняемых ИИ, требует отправки данных с девайсов тем, кто предоставляет услуги.

При этом издание отмечает, что остается неизвестным, поддерживает ли до сих пор техника депутатов встроенные ИИ-функции приложений.