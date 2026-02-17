https://ria.ru/20260217/evroparlament-2074846868.html
Европарламентариям заблокировали ИИ-функции на планшетах, пишут СМИ
Европарламентариям заблокировали ИИ-функции на планшетах, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2026
Европарламентариям заблокировали ИИ-функции на планшетах, пишут СМИ
Европарламент заблокировал использование ИИ-функций на планшетах депутатов из-за опасений по поводу безопасности, пишет издание Euractiv со ссылкой на...
2026-02-17T06:18:00+03:00
технологии
европарламент
в мире
технологии, европарламент, в мире
Технологии, Европарламент, В мире
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Европарламент заблокировал использование ИИ-функций на планшетах депутатов из-за опасений по поводу безопасности, пишет издание Euractiv
со ссылкой на внутреннее письмо органа.
"Европарламент
отключил функции искусственного интеллекта на планшетах, предоставляемых законодателям, сославшись на соображения безопасности", - говорится в статье.
Как отмечается в письме, блокировка функций вроде виртуальных помощников и вспомогательных средств для письма была произведена по рекомендации сотрудников Европарламента, занятых в сферах кибербезопасности и защиты личных данных, так как часть задач, выполняемых ИИ, требует отправки данных с девайсов тем, кто предоставляет услуги.
При этом издание отмечает, что остается неизвестным, поддерживает ли до сих пор техника депутатов встроенные ИИ-функции приложений.
Также подчеркивается, что Европарламент призвал депутатов ограничить использование ИИ-функций и на их личной технике, прибегая к работе только с самыми необходимыми из них.