06:18 17.02.2026
Европарламентариям заблокировали ИИ-функции на планшетах, пишут СМИ
технологии, европарламент, в мире
Логотип Европарламента на баннере на одной из улиц Брюсселя. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Европарламент заблокировал использование ИИ-функций на планшетах депутатов из-за опасений по поводу безопасности, пишет издание Euractiv со ссылкой на внутреннее письмо органа.
"Европарламент отключил функции искусственного интеллекта на планшетах, предоставляемых законодателям, сославшись на соображения безопасности", - говорится в статье.
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Банк России намерен узнать, как ИИ влияет на финансовые решения россиян
16 февраля, 19:12
Как отмечается в письме, блокировка функций вроде виртуальных помощников и вспомогательных средств для письма была произведена по рекомендации сотрудников Европарламента, занятых в сферах кибербезопасности и защиты личных данных, так как часть задач, выполняемых ИИ, требует отправки данных с девайсов тем, кто предоставляет услуги.
При этом издание отмечает, что остается неизвестным, поддерживает ли до сих пор техника депутатов встроенные ИИ-функции приложений.
Также подчеркивается, что Европарламент призвал депутатов ограничить использование ИИ-функций и на их личной технике, прибегая к работе только с самыми необходимыми из них.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В НАТО опасаются отравления ИИ-моделей в информационной войне
12 февраля, 11:55
 
