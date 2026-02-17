Рейтинг@Mail.ru
Представители Европы на связи с делегацией Киева в Женеве, заявил Лещенко - РИА Новости, 17.02.2026
21:12 17.02.2026
Представители Европы на связи с делегацией Киева в Женеве, заявил Лещенко
Советники по вопросам безопасности лидеров Великобритании, Франции, Германии и Италии находятся на постоянной связи с украинской делегацией на переговорах по...
2026-02-17T21:12:00+03:00
2026-02-17T21:12:00+03:00
в мире
женева (город)
украина
великобритания
владимир зеленский
сергей лещенко
мирный план сша по украине
женева (город)
украина
великобритания
в мире, женева (город), украина, великобритания, владимир зеленский, сергей лещенко, мирный план сша по украине
В мире, Женева (город), Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Сергей Лещенко, Мирный план США по Украине
Представители Европы на связи с делегацией Киева в Женеве, заявил Лещенко

Лещенко: представители Британии, Франции, ФРГ на связи с Киевом в Женеве

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Советники по вопросам безопасности лидеров Великобритании, Франции, Германии и Италии находятся на постоянной связи с украинской делегацией на переговорах по Украине в Женеве, утверждает советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
Ранее во вторник РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что переговоры советников по национальной безопасности Франции, Британии, Германии и Италии с делегациями Украины и США могут пройти во вторник на полях встречи по Украине в Женеве. Ранее источник РИА Новости сообщал, что делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах переговоров по Украине.
"Советники (по вопросам безопасности - ред.) лидеров Франции, Германии, Италии и Великобритании должны знать о ходе переговоров. Если не в комнате (переговоров - ред.), то на постоянной связи", - приводит слова Лещенко агентство Укринформ.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной по вопросам украинского урегулирования проходит в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva.
СМИ: Киев хочет встретиться с представителями ЕС после переговоров в Женеве
В миреЖенева (город)УкраинаВеликобританияВладимир ЗеленскийСергей ЛещенкоМирный план США по Украине
 
 
