Рейтинг@Mail.ru
Европа переплатила более 20 миллиардов евро после отказа от нефти из России - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:38 17.02.2026 (обновлено: 08:33 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/evropa-2074851566.html
Европа переплатила более 20 миллиардов евро после отказа от нефти из России
Европа переплатила более 20 миллиардов евро после отказа от нефти из России - РИА Новости, 17.02.2026
Европа переплатила более 20 миллиардов евро после отказа от нефти из России
ЕС по итогам 2025 года переплатил более 20 миллиардов евро после отказа от российской нефти, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T07:38:00+03:00
2026-02-17T08:33:00+03:00
экономика
россия
евросоюз
евростат
еврокомиссия
европа
нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
https://ria.ru/20260215/siyyarto-2074560546.html
https://ria.ru/20260213/neft-2073960550.html
https://ria.ru/20260108/neft-2066801527.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, евросоюз, евростат, еврокомиссия, европа, нефть
Экономика, Россия, Евросоюз, Евростат, Еврокомиссия, Европа, Нефть
Европа переплатила более 20 миллиардов евро после отказа от нефти из России

РИА Новости: ЕС переплатил более 20 млрд евро после отказа от нефти из РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. ЕС по итогам 2025 года переплатил более 20 миллиардов евро после отказа от российской нефти, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
В декабре 2022-го ЕС запретил поставки отечественной продукции морским транспортом, а с февраля 2023 года — и нефтепродуктов. Санкции вызвали шок на рынке — цены поползли вверх. Если в 2021-м Евросоюз закупал нефть по 57,4 евро за баррель, то в 2025 году — по 64,3 евро.
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти
15 февраля, 21:02
При этом объем закупаемой ЕС нефти сокращается: по итогам прошлого года он составил 3,3 миллиарда баррелей против 3,5 миллиарда в 2024-м и 3,4 миллиарда — в 2021 году.
Стоимость импорта, наоборот, растет: если до введения санкций европейцы ввезли нефти на 193,8 миллиарда евро, причем в большем весовом объеме, то уже в 2025-м — 212,3 миллиарда. В результате упущенная выгода по итогам года составила 22,7 миллиарда евро.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Какой компромат раскопал Запад против российской нефти
13 февраля, 08:00
Совокупно за 2022-2024 годы Евросоюз переплатил 259,9 миллиарда, а с начала введения санкций — 282,6 миллиарда.
В декабре еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕК внесет в начале года предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Россию ждет тяжелый год дешевой нефти
8 января, 08:00
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюзЕвростатЕврокомиссияЕвропаНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала