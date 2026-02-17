https://ria.ru/20260217/evropa-2074851566.html
Европа переплатила более 20 миллиардов евро после отказа от нефти из России
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. ЕС по итогам 2025 года переплатил более 20 миллиардов евро после отказа от российской нефти, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
В декабре 2022-го ЕС
запретил поставки отечественной продукции морским транспортом, а с февраля 2023 года — и нефтепродуктов. Санкции вызвали шок на рынке — цены поползли вверх. Если в 2021-м Евросоюз закупал нефть по 57,4 евро за баррель, то в 2025 году — по 64,3 евро.
При этом объем закупаемой ЕС нефти сокращается: по итогам прошлого года он составил 3,3 миллиарда баррелей против 3,5 миллиарда в 2024-м и 3,4 миллиарда — в 2021 году.
Стоимость импорта, наоборот, растет: если до введения санкций европейцы ввезли нефти на 193,8 миллиарда евро, причем в большем весовом объеме, то уже в 2025-м — 212,3 миллиарда. В результате упущенная выгода по итогам года составила 22,7 миллиарда евро.
Совокупно за 2022-2024 годы Евросоюз переплатил 259,9 миллиарда, а с начала введения санкций — 282,6 миллиарда.
В декабре еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕК
внесет в начале года предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.