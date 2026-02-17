Посол прокомментировал слова Макрона о необходимости диалога с Россией

ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с Россией свидетельствуют о попытке стран Европы "хоть на приставном стульчике" сесть за стол переговоров, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.