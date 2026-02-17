Посол прокомментировал слова Макрона о необходимости диалога с Россией

ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с Россией свидетельствуют о попытке стран Европы "хоть на приставном стульчике" сесть за стол переговоров, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Есть те страны, включая Францию, которые говорят о том, что, видимо, уже пришло время начинать разговаривать с русскими, а то Европа вообще останется за бортом мирного процесса. А есть другая группа, возглавляемая англичанами, немцами, ну естественно, там всякими прибалтами, которые пока категорически против каких-то разговоров с нами. Естественно, главная цель – хоть на приставном стульчике, но сесть за стол переговоров", - сказал дипломат.
Ранее Макрон вновь заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. На Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе он заявил, что намерен создать "прямой канал связи" с Москвой.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
