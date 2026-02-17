Рейтинг@Mail.ru
Посол прокомментировал слова Макрона о необходимости диалога с Россией - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 17.02.2026 (обновлено: 06:55 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/evropa-2074836854.html
Посол прокомментировал слова Макрона о необходимости диалога с Россией
Посол прокомментировал слова Макрона о необходимости диалога с Россией - РИА Новости, 17.02.2026
Посол прокомментировал слова Макрона о необходимости диалога с Россией
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с Россией свидетельствуют о попытке стран Европы "хоть на приставном стульчике" сесть за стол РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T03:19:00+03:00
2026-02-17T06:55:00+03:00
в мире
франция
россия
европа
эммануэль макрон
алексей мешков
владимир путин
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772011286_0:161:2892:1788_1920x0_80_0_0_96bd61c0e7af3ba405cb1a5cbbd61a7b.jpg
https://ria.ru/20260213/sovfed-2074311022.html
https://ria.ru/20260213/makron-2074306177.html
франция
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772011286_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c5da19d8238f7eb9707d0ecdfe6f4125.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, европа, эммануэль макрон, алексей мешков, владимир путин, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Франция, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Алексей Мешков, Владимир Путин, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Посол прокомментировал слова Макрона о необходимости диалога с Россией

Посол Мешков: Европа пытается сесть за стол переговоров с Россией

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и Княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и Княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и Княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с Россией свидетельствуют о попытке стран Европы "хоть на приставном стульчике" сесть за стол переговоров, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Есть те страны, включая Францию, которые говорят о том, что, видимо, уже пришло время начинать разговаривать с русскими, а то Европа вообще останется за бортом мирного процесса. А есть другая группа, возглавляемая англичанами, немцами, ну естественно, там всякими прибалтами, которые пока категорически против каких-то разговоров с нами. Естественно, главная цель – хоть на приставном стульчике, но сесть за стол переговоров", - сказал дипломат.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Совфеде призвали Европу не мешать переговорам по Украине
13 февраля, 23:11
Ранее Макрон вновь заявил, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. На Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе он заявил, что намерен создать "прямой канал связи" с Москвой.
Издание Politico сообщало, что ряд европейских стран, включая Францию и Италию, выступают за создание должности переговорщика, который представлял бы Евросоюз на переговорах по Украине.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Макрон рассказал о подготовке гарантий безопасности для Украины
13 февраля, 22:23
 
В миреФранцияРоссияЕвропаЭммануэль МакронАлексей МешковВладимир ПутинПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала