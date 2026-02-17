Рейтинг@Mail.ru
ЕК завершит оформление кредита Украине на следующей неделе - РИА Новости, 17.02.2026
16:32 17.02.2026
ЕК завершит оформление кредита Украине на следующей неделе
Еврокомиссия на следующей неделе планирует завершить подготовку законодательных мер для выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, сообщил на... РИА Новости, 17.02.2026
экономика
украина
кипр
валдис домбровскис
еврокомиссия
европарламент
евросоюз
мирный план сша по украине
украина
кипр
экономика, украина, кипр, валдис домбровскис, еврокомиссия, европарламент, евросоюз, мирный план сша по украине
Экономика, Украина, Кипр, Валдис Домбровскис, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз, Мирный план США по Украине
ЕК завершит оформление кредита Украине на следующей неделе

Домбровскис: на следующей неделе ЕК завершит оформление кредита Украине

БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Еврокомиссия на следующей неделе планирует завершить подготовку законодательных мер для выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, сообщил на пресс-конференции еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"После одобрения Европарламентом и при поддержке председательства Кипра в Совете ЕС мы планируем закончить законодательный процесс на следующей неделе", - сказал он по итогам заседания министров экономики и финансов стран Евросоюза.
Он также пояснил, что параллельно идет работа с украинскими властями по подготовке финансовой стратегии, которая позволит произвести первые выплаты уже в апреле этого года.
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
ЕП одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро
11 февраля, 14:23
 
