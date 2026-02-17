https://ria.ru/20260217/evrokomissiya-2074995220.html
ЕК завершит оформление кредита Украине на следующей неделе
ЕК завершит оформление кредита Украине на следующей неделе
Еврокомиссия на следующей неделе планирует завершить подготовку законодательных мер для выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, сообщил на... РИА Новости, 17.02.2026
Домбровскис: на следующей неделе ЕК завершит оформление кредита Украине