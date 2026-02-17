Рейтинг@Mail.ru
Доля онлайн продаж в обороте компании "Эвалар" превысила 40% - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
12:57 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/evalar-2074932872.html
Доля онлайн продаж в обороте компании "Эвалар" превысила 40%
Доля онлайн продаж в обороте компании "Эвалар" превысила 40% - РИА Новости, 17.02.2026
Доля онлайн продаж в обороте компании "Эвалар" превысила 40%
По итогам 2025 года доля онлайн-продаж в общем обороте компании "Эвалар" достигла 40,7% - это на 6% больше, чем годом ранее. В компании это связывают с... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:57:00+03:00
2026-02-17T12:57:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074931729_0:37:1000:600_1920x0_80_0_0_0d4a738cf06425a1116ae1ff710eec1b.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074931729_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_018d0cf13fe096f4038cba12c8d39958.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Доля онлайн продаж в обороте компании "Эвалар" превысила 40%

© Фото предоставлено пресс-службой ЗАО "Эвалар"Онлайн продажи в обороте компании "Эвалар"
Онлайн продажи в обороте компании Эвалар - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой ЗАО "Эвалар"
Онлайн продажи в обороте компании "Эвалар"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - Пресс-служба ЗАО "Эвалар". По итогам 2025 года доля онлайн-продаж в общем обороте компании "Эвалар" достигла 40,7% - это на 6% больше, чем годом ранее. В компании это связывают с расширением пула партнеров, хорошим знанием бренда и ростом использования ритейл-медиа.
Наиболее высокую динамику показали сайты аптечных сетей (+62%). Аптечные платформы и маркетплейсы также продолжили рост. Как отмечают аналитики компании, динамика онлайн-продаж в среднем почти в два раза превышает показатели оффлайн, что связано с неограниченностью витрины онлайн-сервисов. В этом году компания запустила порядка 40 новых позиций, все они стартовали в онлайне.
Как отметил директор департамента электронной коммерции "Эвалар" Сергей Багдасарян, "нам удалось показать высокую динамику в онлайн-канале: +40% по итогам 12 месяцев 2025 года к аналогичному периоду прошлого года".
"Ключевыми тут стали несколько факторов. Мы расширили пул партнеров в ритейле, внедрили комплексный подход к продвижению и активно использовали ритейл медиа. На продажи также работает известность нашего бренда", - сказал он.
Самыми растущими категориями в продуктовом ассортименте стали нутрицевтики Evalar Laboratory (+87%), категории коллагенов (+76%) и полиненасыщенных жирных кислот, а также витамины для детей.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала