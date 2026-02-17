Доля онлайн продаж в обороте компании "Эвалар" превысила 40%

МОСКВА, 17 фев - Пресс-служба ЗАО "Эвалар". По итогам 2025 года доля онлайн-продаж в общем обороте компании "Эвалар" достигла 40,7% - это на 6% больше, чем годом ранее. В компании это связывают с расширением пула партнеров, хорошим знанием бренда и ростом использования ритейл-медиа.

Наиболее высокую динамику показали сайты аптечных сетей (+62%). Аптечные платформы и маркетплейсы также продолжили рост. Как отмечают аналитики компании, динамика онлайн-продаж в среднем почти в два раза превышает показатели оффлайн, что связано с неограниченностью витрины онлайн-сервисов. В этом году компания запустила порядка 40 новых позиций, все они стартовали в онлайне.

Как отметил директор департамента электронной коммерции "Эвалар" Сергей Багдасарян, "нам удалось показать высокую динамику в онлайн-канале: +40% по итогам 12 месяцев 2025 года к аналогичному периоду прошлого года".

"Ключевыми тут стали несколько факторов. Мы расширили пул партнеров в ритейле, внедрили комплексный подход к продвижению и активно использовали ритейл медиа. На продажи также работает известность нашего бренда", - сказал он.

Самыми растущими категориями в продуктовом ассортименте стали нутрицевтики Evalar Laboratory (+87%), категории коллагенов (+76%) и полиненасыщенных жирных кислот, а также витамины для детей.