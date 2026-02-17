https://ria.ru/20260217/evalar-2074932872.html
Доля онлайн продаж в обороте компании "Эвалар" превысила 40%
Доля онлайн продаж в обороте компании "Эвалар" превысила 40% - РИА Новости, 17.02.2026
Доля онлайн продаж в обороте компании "Эвалар" превысила 40%
По итогам 2025 года доля онлайн-продаж в общем обороте компании "Эвалар" достигла 40,7% - это на 6% больше, чем годом ранее. В компании это связывают с... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:57:00+03:00
2026-02-17T12:57:00+03:00
2026-02-17T12:57:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074931729_0:37:1000:600_1920x0_80_0_0_0d4a738cf06425a1116ae1ff710eec1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074931729_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_018d0cf13fe096f4038cba12c8d39958.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 17 фев - Пресс-служба ЗАО "Эвалар". По итогам 2025 года доля онлайн-продаж в общем обороте компании "Эвалар" достигла 40,7% - это на 6% больше, чем годом ранее. В компании это связывают с расширением пула партнеров, хорошим знанием бренда и ростом использования ритейл-медиа.
Наиболее высокую динамику показали сайты аптечных сетей (+62%). Аптечные платформы и маркетплейсы также продолжили рост. Как отмечают аналитики компании, динамика онлайн-продаж в среднем почти в два раза превышает показатели оффлайн, что связано с неограниченностью витрины онлайн-сервисов. В этом году компания запустила порядка 40 новых позиций, все они стартовали в онлайне.
Как отметил директор департамента электронной коммерции "Эвалар" Сергей Багдасарян, "нам удалось показать высокую динамику в онлайн-канале: +40% по итогам 12 месяцев 2025 года к аналогичному периоду прошлого года".
"Ключевыми тут стали несколько факторов. Мы расширили пул партнеров в ритейле, внедрили комплексный подход к продвижению и активно использовали ритейл медиа. На продажи также работает известность нашего бренда", - сказал он.
Самыми растущими категориями в продуктовом ассортименте стали нутрицевтики Evalar Laboratory (+87%), категории коллагенов (+76%) и полиненасыщенных жирных кислот, а также витамины для детей.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.