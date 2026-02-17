Рейтинг@Mail.ru
Суд в Эстонии отказал правозащитнику Середенко в УДО - РИА Новости, 17.02.2026
16:28 17.02.2026
Суд в Эстонии отказал правозащитнику Середенко в УДО
Суд в Эстонии отказал правозащитнику Середенко в УДО - РИА Новости, 17.02.2026
Суд в Эстонии отказал правозащитнику Середенко в УДО
Правозащитник Сергей Середенко, находящийся в заключении в Эстонии с 2021 года, вновь получил отказ в условно-досрочном освобождении, сообщает телерадиокомпания РИА Новости, 17.02.2026
в мире
эстония
таллин
россия
эстония
таллин
россия
в мире, эстония, таллин, россия
В мире, Эстония, Таллин, Россия
Суд в Эстонии отказал правозащитнику Середенко в УДО

Суд в Эстонии вновь отказал правозащитнику Середенко в УДО

© Sputnik / Денис ПастуховЭстонский юрист-правозащитник Сергей Середенко
Эстонский юрист-правозащитник Сергей Середенко - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Sputnik / Денис Пастухов
Эстонский юрист-правозащитник Сергей Середенко. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правозащитник Сергей Середенко, находящийся в заключении в Эстонии с 2021 года, вновь получил отказ в условно-досрочном освобождении, сообщает телерадиокомпания ERR.
В мае 2024 года она уже сообщала об отказе в условно-досрочном освобождении правозащитника.
"Вируский уездный суд отказал Сергею Середенко в условно-досрочном освобождении, посчитав, что он еще не достаточно исправился", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд указал на то, что за время заключения Середенко не имел дисциплинарных взысканий, работал уборщиком и садовником и прошел курсы повышения квалификации, однако суд пришел к выводу, что положительное поведение в тюрьме "не компенсирует высокий риск повторного совершения преступления". Кроме того, по информации ERR, правозащитник продолжает отрицать преступный характер своих действий.
В 2022 году телерадиокомпания ERR сообщала, что Харьюский уездный суд в Таллине приговорил правозащитника к 5,5 годам лишения свободы за антигосударственную деятельность.
Следствие утверждает, что с 15 ноября 2009 по 3 марта 2021 года, когда он был задержан, Середенко "сознательно установил и поддерживал отношения против Эстонской Республики". Середенко в 2004-2009 годах являлся руководителем проекта "Русский омбудсмен". В 2010 году избран русским омбудсменом Эстонии на конференции "Русская школа Эстонии". Автор книг "Русская правда об эстонской конституции" и "Компенсация морального ущерба в Эстонской Республике". Посольство России в Эстонии ранее заявило, что считает арест Середенко подавлением инакомыслия.
