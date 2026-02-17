Суд в Эстонии отказал правозащитнику Середенко в УДО

В мае 2024 года она уже сообщала об отказе в условно-досрочном освобождении правозащитника.

"Вируский уездный суд отказал Сергею Середенко в условно-досрочном освобождении, посчитав, что он еще не достаточно исправился", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд указал на то, что за время заключения Середенко не имел дисциплинарных взысканий, работал уборщиком и садовником и прошел курсы повышения квалификации, однако суд пришел к выводу, что положительное поведение в тюрьме "не компенсирует высокий риск повторного совершения преступления". Кроме того, по информации ERR, правозащитник продолжает отрицать преступный характер своих действий.