Суд в Эстонии отказал правозащитнику Середенко в УДО
17.02.2026
Суд в Эстонии отказал правозащитнику Середенко в УДО
Суд в Эстонии отказал правозащитнику Середенко в УДО
Суд в Эстонии вновь отказал правозащитнику Середенко в УДО
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Правозащитник Сергей Середенко, находящийся в заключении в Эстонии с 2021 года, вновь получил отказ в условно-досрочном освобождении, сообщает телерадиокомпания ERR
В мае 2024 года она уже сообщала об отказе в условно-досрочном освобождении правозащитника.
"Вируский уездный суд отказал Сергею Середенко в условно-досрочном освобождении, посчитав, что он еще не достаточно исправился", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд указал на то, что за время заключения Середенко не имел дисциплинарных взысканий, работал уборщиком и садовником и прошел курсы повышения квалификации, однако суд пришел к выводу, что положительное поведение в тюрьме "не компенсирует высокий риск повторного совершения преступления". Кроме того, по информации ERR, правозащитник продолжает отрицать преступный характер своих действий.
В 2022 году телерадиокомпания ERR сообщала, что Харьюский уездный суд в Таллине
приговорил правозащитника к 5,5 годам лишения свободы за антигосударственную деятельность.
Следствие утверждает, что с 15 ноября 2009 по 3 марта 2021 года, когда он был задержан, Середенко "сознательно установил и поддерживал отношения против Эстонской Республики". Середенко в 2004-2009 годах являлся руководителем проекта "Русский омбудсмен". В 2010 году избран русским омбудсменом Эстонии
на конференции "Русская школа Эстонии". Автор книг "Русская правда об эстонской конституции" и "Компенсация морального ущерба в Эстонской Республике". Посольство России
в Эстонии ранее заявило, что считает арест Середенко подавлением инакомыслия.