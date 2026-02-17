Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии рассказали о планах по конфискации российских активов - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:32 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/estonija-2074827571.html
В Эстонии рассказали о планах по конфискации российских активов
В Эстонии рассказали о планах по конфискации российских активов - РИА Новости, 17.02.2026
В Эстонии рассказали о планах по конфискации российских активов
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о проработке вместе с Украиной шагов по конфискации замороженных в стране частных российских активов в пользу Киева. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T01:32:00+03:00
2026-02-17T01:32:00+03:00
в мире
украина
эстония
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846909425_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1582d147c1c1eea78ec77903daaa2b7.jpg
https://ria.ru/20260216/estoniya-2074727366.html
украина
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846909425_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6abb576a2b6808286aeb2d6c1980df7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, эстония, россия, евросоюз
В мире, Украина, Эстония, Россия, Евросоюз
В Эстонии рассказали о планах по конфискации российских активов

Эстония работает над конфискацией частных российских активов в пользу Киева

© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Таллин, Эстония
Вид на Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Таллин, Эстония. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о проработке вместе с Украиной шагов по конфискации замороженных в стране частных российских активов в пользу Киева.
Эстонии заморожены частные российские активы. У нас есть соответствующий закон, и сейчас мы совместно с Украиной готовим следующие шаги. Это определенная рамка, система, которая позволяет нам действовать, но на ее реализацию требуется время. Если конфликт будет завершен, ущерб будет зафиксирован в международных инстанциях в Гааге, Украина предъявит России иск, а Москва откажется выплачивать компенсацию, тогда через этот механизм мы сможем использовать замороженные (российские - ред.) активы", - заявил газете "Известия" Цахкна.
При этом глава эстонского МИД не исключил вариант полной конфискации такого имущества.
В прошлом российский МИД неоднократно называл заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
МИД Эстонии пригрозил России вторжением в случае конфликта
Вчера, 15:57
 
В миреУкраинаЭстонияРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала