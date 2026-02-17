Рейтинг@Mail.ru
Офицер финской полиции возглавила миссию ЕС в Армении - РИА Новости, 17.02.2026
22:55 17.02.2026
Офицер финской полиции возглавила миссию ЕС в Армении
Офицер финской полиции возглавила миссию ЕС в Армении
Наблюдательную миссию Европейского союза в Армении на границе с Азербайджаном возглавила офицер полиции Финляндии Сату Койву
в мире
армения
азербайджан
евросоюз
европейский совет
оон
армения
азербайджан
в мире, армения, азербайджан, евросоюз, европейский совет, оон
В мире, Армения, Азербайджан, Евросоюз, Европейский совет, ООН
Офицер финской полиции возглавила миссию ЕС в Армении

Офицер финской полиции Койву возглавила миссию ЕС в Армении

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 фев - РИА Новости. Наблюдательную миссию Европейского союза в Армении на границе с Азербайджаном возглавила офицер полиции Финляндии Сату Койву, сообщается на сайте Европейского совета.
"Совет назначил Сату Койву новым главой миссии Европейского союза в Армении (EUMA). Она приступит к своим обязанностям 20 февраля 2026 года, сменив на этом посту Маркуса Риттера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Койву — старший офицер финской полиции с более чем 35-летним опытом работы на национальном и международном уровнях. Она приобрела международный опыт, занимая руководящие должности в миссиях ООН и ЕС на палестинских территориях, в Руанде, Намибии и на Кипре. До назначения главой миссии EUMA она работала в Национальном совете полиции Финляндии.
ЕС 20 февраля 2023 года запустил работу гражданской наблюдательной миссии на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Изначально общее количество гражданского персонала миссии составляло около 100 человек. Затем главы МИД стран Евросоюза приняли решение увеличить ее численность до 209 человек. В январе 2025 года Совет ЕС продлил мандат миссии с бюджетом в 44 миллиона евро до 19 февраля 2027 года.
Вид на город Ханкенди (Степанакерт) - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
США хотели исхода армян из Карабаха, считает экс-советник Пашиняна
В миреАрменияАзербайджанЕвросоюзЕвропейский советООН
 
 
