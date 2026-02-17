В ЕС возникли разногласия из-за нового шага против России, пишут СМИ

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Евросоюзе нет согласия по новым санкциям против иностранных портов и банков, которые Россия якобы использует для продажи нефти, пишет Bloomberg.
"Попытка Европейского союза ввести санкции против иностранных портов и банков <…> встречает сопротивление, что грозит ослабить последний пакет санкций блока", — говорится в публикации.
Как уточняется, Италия и Венгрия не поддержали рестрикции в отношении порта Кулеви в Грузии, поскольку он также импортирует азербайджанский газ для Европы. Греция и Мальта же выразили сомнения по поводу ограничений работы порта в Индонезии и предложения заменить потолок цен на российскую нефть запретом на морские услуги.
По словам главы евродипломатии Каи Каллас, Брюссель намерен завершить работу над 20-м пакетом санкций в феврале. Он включает полный запрет на перевозки российской сырой нефти, новые меры по ограничению банковской системы и очередные запреты на экспорт товаров на сумму более 360 миллионов евро: от резины до тракторов и услуг в области кибербезопасности. Рестрикции могут затронуть сферу криптовалют и компании, торгующие ими.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
