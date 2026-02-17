Рейтинг@Mail.ru
В ЕС возникли разногласия из-за нового шага против России, пишут СМИ
17:35 17.02.2026 (обновлено: 18:43 17.02.2026)
В ЕС возникли разногласия из-за нового шага против России, пишут СМИ
В ЕС возникли разногласия из-за нового шага против России, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2026
В ЕС возникли разногласия из-за нового шага против России, пишут СМИ
В Евросоюзе нет согласия по новым санкциям против иностранных портов и банков, которые Россия якобы использует для продажи нефти, пишет Bloomberg. РИА Новости, 17.02.2026
В ЕС возникли разногласия из-за нового шага против России, пишут СМИ

Bloomberg: в ЕС возникли разногласия по новому пакету санкций против России

Флаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаг ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Евросоюзе нет согласия по новым санкциям против иностранных портов и банков, которые Россия якобы использует для продажи нефти, пишет Bloomberg.
«
"Попытка Европейского союза ввести санкции против иностранных портов и банков <…> встречает сопротивление, что грозит ослабить последний пакет санкций блока", — говорится в публикации.
Смартфон iPhone 17 Air - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Ничего не купить". Россияне столкнулись с новой проблемой из-за санкций
12 февраля, 12:43
Как уточняется, Италия и Венгрия не поддержали рестрикции в отношении порта Кулеви в Грузии, поскольку он также импортирует азербайджанский газ для Европы. Греция и Мальта же выразили сомнения по поводу ограничений работы порта в Индонезии и предложения заменить потолок цен на российскую нефть запретом на морские услуги.
По словам главы евродипломатии Каи Каллас, Брюссель намерен завершить работу над 20-м пакетом санкций в феврале. Он включает полный запрет на перевозки российской сырой нефти, новые меры по ограничению банковской системы и очередные запреты на экспорт товаров на сумму более 360 миллионов евро: от резины до тракторов и услуг в области кибербезопасности. Рестрикции могут затронуть сферу криптовалют и компании, торгующие ими.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Вот спасибо, давай еще: санкции от США щедро оплатят России проведение СВО
15 февраля, 08:00
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС вел уже 19 пакетов рестрикций.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Установить контроль". СМИ раскрыли, что Запад задумал против России
16 февраля, 17:42
 
