Россия впервые с 2023 года поставила куриные яйца в Евросоюз
03:03 17.02.2026 (обновлено: 11:11 17.02.2026)
Россия впервые с 2023 года поставила куриные яйца в Евросоюз
Россия в декабре впервые с лета 2023 года поставила куриные яйца в Евросоюз, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 17.02.2026
Россия впервые с 2023 года поставила куриные яйца в Евросоюз

Прилавок с куриными яйцами
Прилавок с куриными яйцами. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россия в декабре впервые с лета 2023 года поставила куриные яйца в Евросоюз, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Последний раз экспорт куриных яиц из России в страны Евросоюза был в июле 2023 года — на 96 тысяч евро.
Поставки возобновились в декабре, их стоимость составила 65 тысяч евро, а страной-покупателем стала Чехия.
Яйца - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Советник Зеленского наводнил Евросоюз низкосортными яйцами, пишут СМИ
1 февраля, 20:10
 
