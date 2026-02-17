https://ria.ru/20260217/ek-2074973512.html
ФРГ и Франция призвали ЕК упростить законы в сфере финансов, пишут СМИ
ФРГ и Франция призвали ЕК упростить законы в сфере финансов, пишут СМИ
Германия и Франция призвали ЕК упростить законодательство в сфере финансовых услуг, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо министров финансов двух стран РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:18:00+03:00
2026-02-17T15:18:00+03:00
2026-02-17T15:18:00+03:00
в мире
германия
франция
евросоюз
еврокомиссия
германия
франция
В мире, Германия, Франция, Евросоюз, Еврокомиссия
Reuters: ФРГ и Франция призвали ЕК упростить законы в сфере финансовых услуг