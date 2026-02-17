Рейтинг@Mail.ru
ФРГ и Франция призвали ЕК упростить законы в сфере финансов, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2026
15:18 17.02.2026
ФРГ и Франция призвали ЕК упростить законы в сфере финансов, пишут СМИ
ФРГ и Франция призвали ЕК упростить законы в сфере финансов, пишут СМИ
Германия и Франция призвали ЕК упростить законодательство в сфере финансовых услуг, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо министров финансов двух стран РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:18:00+03:00
2026-02-17T15:18:00+03:00
в мире
германия
франция
евросоюз
еврокомиссия
в мире, германия, франция, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Германия, Франция, Евросоюз, Еврокомиссия
Флаг Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Германия и Франция призвали ЕК упростить законодательство в сфере финансовых услуг, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо министров финансов двух стран еврокомиссару по финансовым услугам Марии Луиш Албукерке.
"Франция и Германия призвали Европейскую комиссию представить амбициозный "пакет мер по упрощению законодательства в сфере финансовых услуг", чтобы сделать правила ЕС более понятными и менее обременительными для компаний", - говорится в сообщении агентства.
В письме министры, в частности, пишут, что выборочных изменений в будущем законодательстве недостаточно, и что ЕС должен также упростить уже действующие правила с целью укрепления единого рынка финансовых услуг и повышения глобальной конкурентоспособности европейских институтов.
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Германии запаниковали из-за России после Мюнхенской конференции
