Ефимов: жители 200 домов оформили за год договоры на жилье по реновации
17.02.2026
Ефимов: жители 200 домов оформили за год договоры на жилье по реновации
Жители более чем 200 домов в Москве в прошлом году завершили оформление документов на новые квартиры по программе реновации, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 17.02.2026
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Жители более чем 200 домов в Москве в прошлом году завершили оформление документов на новые квартиры по программе реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За 2025 год оформление документов на квартиры по программе реновации завершили все жители 209 старых домов в 59 районах столицы. Всего в них проживало свыше 35,7 тысячи москвичей. В первом и втором кварталах 2025-го число расселяемых зданий, в которых 100% участников программы заключили договоры на новые квартиры, было почти одинаковым – 50 и 55 домов соответственно. В период с июля по сентябрь количество таких зданий выросло на 41, а с октября по декабрь – еще на 63", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, на востоке Москвы договоры на новое жилье по программе реновации оформили жители 67 домов (свыше 11,4 тысячи человек). На юго-востоке новые квартиры получили жители 27 домов (почти 5,1 тысячи человек). На севере столицы переехали свыше 4,5 тысячи москвичей, проживавших в 21 доме.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. По итогам 2025 года программа реновации выполнена более чем на 25%, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. За восемь лет практической реализации программы в столице построили около 7,9 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". В 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч москвичей.