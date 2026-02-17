Госдума в I чтении приняла запрет букмекерам взимать ставки с кредиток

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий принимать в букмекерских конторах и тотализаторах ставки с кредитных карт, а также размещать такие заведения по соседству с микрофинансовыми организациями (МФО).

Документ внесен сенаторами Андреем Кутеповым Александром Трембицким . Он вводит запрет для букмекерских контор и тотализаторов на прием ставок от участников азартных игр с использованием кредитных карт. Также запрещается размещать букмекерские конторы, тотализаторы и их пункты приема ставок в одном здании или строении с микрофинансовыми организациями и (или) их филиалами.

Разработчики обращают внимание, что граждане, испытывающие пристрастие к азартным играм, в процессе игры теряют контроль и стремятся отыграть проигранные деньги, используя кредитные карты и займы, полученные в МФО.

Использование заемных средств существенно увеличивает финансовую нагрузку на таких граждан и негативно отражается на добросовестных участниках финансовой системы РФ , повышая долю безнадежных задолженностей и неплатежеспособных клиентов, подчеркивается в пояснительной записке.

Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки. В частности, кабмин предложил проработать вопрос о запрете ставок и за счет заемных средств с расчетных счетов индивидуальных предпринимателей, а также с корпоративных карт. Эта проработка должна базироваться на оценке фактических объемов операций по оплате участия в азартных играх с таких счетов и карт. Но в случае отсутствия результатов такой оценки этот запрет нецелесообразно включать в законопроект, отмечает кабмин.

Кроме того, предлагается проработать вопрос об установлении ограничений на перевод денег организаторам азартных игр с расчетных (дебетовых) карт за счет овердрафта. Правительство также считает необходимым закрепить право организаторов азартных игр принимать исключительно ставки, переданные единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов.