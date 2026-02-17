Рейтинг@Mail.ru
Госдума в I чтении приняла запрет букмекерам взимать ставки с кредиток - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 17.02.2026 (обновлено: 16:13 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/duma-2074986856.html
Госдума в I чтении приняла запрет букмекерам взимать ставки с кредиток
Госдума в I чтении приняла запрет букмекерам взимать ставки с кредиток - РИА Новости, 17.02.2026
Госдума в I чтении приняла запрет букмекерам взимать ставки с кредиток
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий принимать в букмекерских конторах и тотализаторах ставки с кредитных карт, а также размещать такие... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T16:01:00+03:00
2026-02-17T16:13:00+03:00
россия
андрей кутепов
александр трембицкий
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114569/02/1145690228_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dfebde76b92330678289b5aa309b54f7.jpg
https://ria.ru/20260217/svyaz-2074957182.html
https://ria.ru/20260217/telegram-2074937963.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/114569/02/1145690228_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_fb7ca94d94861b9d8cb0498868ca7d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей кутепов, александр трембицкий, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество, экономика
Россия, Андрей Кутепов, Александр Трембицкий, Госдума РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество, Экономика
Госдума в I чтении приняла запрет букмекерам взимать ставки с кредиток

ГД в I чтении приняла запрет букмекерам и тотализаторам брать ставки с кредиток

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБукмекерский клуб
Букмекерский клуб - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Букмекерский клуб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий принимать в букмекерских конторах и тотализаторах ставки с кредитных карт, а также размещать такие заведения по соседству с микрофинансовыми организациями (МФО).
Документ внесен сенаторами Андреем Кутеповым и Александром Трембицким. Он вводит запрет для букмекерских контор и тотализаторов на прием ставок от участников азартных игр с использованием кредитных карт. Также запрещается размещать букмекерские конторы, тотализаторы и их пункты приема ставок в одном здании или строении с микрофинансовыми организациями и (или) их филиалами.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Госдума приняла закон о приостановке оказания услуг связи по требованию ФСБ
Вчера, 14:25
Разработчики обращают внимание, что граждане, испытывающие пристрастие к азартным играм, в процессе игры теряют контроль и стремятся отыграть проигранные деньги, используя кредитные карты и займы, полученные в МФО.
Использование заемных средств существенно увеличивает финансовую нагрузку на таких граждан и негативно отражается на добросовестных участниках финансовой системы РФ, повышая долю безнадежных задолженностей и неплатежеспособных клиентов, подчеркивается в пояснительной записке.
Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки. В частности, кабмин предложил проработать вопрос о запрете ставок и за счет заемных средств с расчетных счетов индивидуальных предпринимателей, а также с корпоративных карт. Эта проработка должна базироваться на оценке фактических объемов операций по оплате участия в азартных играх с таких счетов и карт. Но в случае отсутствия результатов такой оценки этот запрет нецелесообразно включать в законопроект, отмечает кабмин.
Кроме того, предлагается проработать вопрос об установлении ограничений на перевод денег организаторам азартных игр с расчетных (дебетовых) карт за счет овердрафта. Правительство также считает необходимым закрепить право организаторов азартных игр принимать исключительно ставки, переданные единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов.
А положения о запрете букмекерам и тотализаторам размещаться по соседству с МФО кабмин предлагает исключить из законопроекта, обращая внимание, что займы могут оформляться онлайн или при участии агентов МФО, деятельность которых не регулируется. К тому же введение такого ограничения увеличит административную нагрузку на ФНС России, отмечается в официальном отзыве правительства.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Госдуме прокомментировали сообщения о полной блокировке Telegram
Вчера, 13:14
 
РоссияАндрей КутеповАлександр ТрембицкийГосдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)ОбществоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала