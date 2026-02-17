Рейтинг@Mail.ru
Новгородский производитель дронов готовит сюрприз для ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
23:38 17.02.2026
Новгородский производитель дронов готовит сюрприз для ВСУ
Научно-производственный центр "Ушкуйник" готовит сюрприз для ВСУ, несколько новых беспилотников уже проходят испытания, рассказал РИА Новости гендиректор...
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Новгородский производитель дронов готовит сюрприз для ВСУ

РИА Новости: новгородский производитель дронов "Ушкуйник" создают новые дроны

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Научно-производственный центр "Ушкуйник" готовит сюрприз для ВСУ, несколько новых беспилотников уже проходят испытания, рассказал РИА Новости гендиректор "Ушкуйника" Алексей Чадаев.
"Есть несколько изделий, тоже находящихся на боевой апробации или уже закончивших ее. Есть одно интересное изделие, которое уже сейчас законтрактовано, счет идет на тысячи и скоро пойдут десятки тысяч. Не буду раскрывать детали, это будет сюрприз для противника уже в этом году", - сообщил Чадаев.
ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
ВС России уничтожили площадку запуска дронов ВСУ на аэродроме Конотоп
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
