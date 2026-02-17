Новгородский производитель дронов готовит сюрприз для ВСУ

"Есть несколько изделий, тоже находящихся на боевой апробации или уже закончивших ее. Есть одно интересное изделие, которое уже сейчас законтрактовано, счет идет на тысячи и скоро пойдут десятки тысяч. Не буду раскрывать детали, это будет сюрприз для противника уже в этом году", - сообщил Чадаев.