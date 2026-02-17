https://ria.ru/20260217/drony-2075078020.html
Новгородский производитель дронов готовит сюрприз для ВСУ
Новгородский производитель дронов готовит сюрприз для ВСУ
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Научно-производственный центр "Ушкуйник" готовит сюрприз для ВСУ, несколько новых беспилотников уже проходят испытания, рассказал РИА Новости гендиректор "Ушкуйника" Алексей Чадаев.
"Есть несколько изделий, тоже находящихся на боевой апробации или уже закончивших ее. Есть одно интересное изделие, которое уже сейчас законтрактовано, счет идет на тысячи и скоро пойдут десятки тысяч. Не буду раскрывать детали, это будет сюрприз для противника уже в этом году", - сообщил Чадаев.