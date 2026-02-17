Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 19 беспилотников над тремя российскими регионами - РИА Новости, 17.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 17.02.2026 (обновлено: 15:37 17.02.2026)
Силы ПВО сбили 19 беспилотников над тремя российскими регионами
Силы ПВО сбили 19 беспилотников над тремя российскими регионами
Силы ПВО сбили 19 беспилотников ВСУ за шесть часов над тремя регионами России, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:29:00+03:00
2026-02-17T15:37:00+03:00
Силы ПВО сбили 19 беспилотников над тремя российскими регионами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Силы ПВО сбили 19 беспилотников ВСУ за шесть часов над тремя регионами России, сообщает Минобороны РФ.
"Семнадцатого февраля в период с 9.00 до 15.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Курской области и два БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
