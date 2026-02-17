https://ria.ru/20260217/dron-2074976406.html
Силы ПВО сбили 19 беспилотников над тремя российскими регионами
Силы ПВО сбили 19 беспилотников над тремя российскими регионами - РИА Новости, 17.02.2026
Силы ПВО сбили 19 беспилотников над тремя российскими регионами
Силы ПВО сбили 19 беспилотников ВСУ за шесть часов над тремя регионами России, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:29:00+03:00
2026-02-17T15:29:00+03:00
2026-02-17T15:37:00+03:00
безопасность
россия
республика крым
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
вооруженные силы украины
россия
республика крым
белгородская область
курская область
2026
Силы ПВО сбили 19 беспилотников над тремя российскими регионами
Силы ПВО за 6 часов сбили 19 дронов ВСУ над тремя российскими регионами