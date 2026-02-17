Рейтинг@Mail.ru
В беспилотнике, сбитом в Севастополе, были металлические шарики
Специальная военная операция на Украине
 
11:45 17.02.2026 (обновлено: 13:27 17.02.2026)
В беспилотнике, сбитом в Севастополе, были металлические шарики
Украинский беспилотник, сбитый над Севастополем, был начинен металлическими шариками, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 17.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
михаил развожаев
севастополь
происшествия, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости. Украинский беспилотник, сбитый над Севастополем, был начинен металлическими шариками, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сбитый БПЛА, который сдетонировал в одном из дворов, <…> был начинен поражающими металлическими шариками. Именно поэтому повреждено так много машин и выбито окон в домах. Чудом серьезно никто из людей не пострадал", — написал он в МAX.
Развожаев связал атаки ВСУ на Севастополь с переговорами в Женеве
Вчера, 11:26
Развожаев напомнил, что металлические шарики действуют как шрапнель: при взрыве разлетаются на большой скорости, значительно увеличивая площадь поражения.
Он призвал горожан в случае тревоги держаться подальше от окон и не выходить на улицу.
Минувшей ночью над Севастополем сбили 24 дрона. Один из них сдетонировал в центре города, в других местах упали обломки аппаратов. Пострадал один ребенок. Во многих домах выбило стекла, множество автомобилей получили повреждения.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Над российскими регионами за ночь сбили 151 украинский беспилотник
Вчера, 07:44
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольМихаил Развожаев
 
 
