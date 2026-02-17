В беспилотнике, сбитом в Севастополе, были металлические шарики

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости. Украинский беспилотник, сбитый над Севастополем, был начинен металлическими шариками, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Сбитый БПЛА, который сдетонировал в одном из дворов, <…> был начинен поражающими металлическими шариками. Именно поэтому повреждено так много машин и выбито окон в домах. Чудом серьезно никто из людей не пострадал", — написал он в МAX

Развожаев напомнил, что металлические шарики действуют как шрапнель: при взрыве разлетаются на большой скорости, значительно увеличивая площадь поражения.

Он призвал горожан в случае тревоги держаться подальше от окон и не выходить на улицу.

Минувшей ночью над Севастополем сбили 24 дрона. Один из них сдетонировал в центре города, в других местах упали обломки аппаратов. Пострадал один ребенок. Во многих домах выбило стекла, множество автомобилей получили повреждения.