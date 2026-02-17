Режим Санду не продержится без внешнего финансирования, заявил Додон

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Власти Молдавии удерживают контроль над ситуацией исключительно за счёт внешнего финансирования бюджета и без него не продержатся и месяца, заявил в интервью РИА Новости бывший президент республики, лидер партии социалистов Игорь Додон.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
"Дефицит государственного бюджета Молдавии превышает 20 миллиардов леев (порядка 1,2 миллиарда долларов - ред.), при этом до 30% расходов покрывается за счёт внешних средств, тогда как до прихода к власти Майи Санду эта доля была около 10%. Этот режим держится исключительно за счёт внешнего финансирования, без него не продержится и месяца. МВФ не даёт деньги без реформ, а реформы они делать не хотят, потому что они социально невыгодны. Если внешняя поддержка прекратится, этот режим не продержится и месяца, кризис обострится очень быстро", - сказал Додон.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.