Режим Санду не продержится без внешнего финансирования, заявил Додон

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Власти Молдавии удерживают контроль над ситуацией исключительно за счёт внешнего финансирования бюджета и без него не продержатся и месяца, заявил в интервью РИА Новости бывший президент республики, лидер партии социалистов Игорь Додон.