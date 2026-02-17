Додон призвал молдавские оппозиционные силы объединиться

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Оппозиционным силам Молдавии необходимо консолидироваться и выдвигать единых кандидатов, поскольку ключевые решения в парламентской республике зависят от состава законодательного органа, отметил в интервью РИА Новости бывший президент республики, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
"Главная задача – объединение патриотических сил. Молдова – парламентская республика, и решающими будут парламентские выборы. Нужно объединяться и не дробить электорат. Я считаю, что патриотические силы должны выдвигать одного кандидата, а не дробить электорат. Только так можно изменить ситуацию в стране и вернуть курс на защиту государственности", - сказал Додон.
В течение нескольких предыдущих лет режим молдавского президента Майи Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов в парламент 28 сентября 2025 года оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти.