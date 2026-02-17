Игорь Додон: курс Санду может привести Молдавию к украинскому сценарию

Политический курс прозападной партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, может привести к повторению конфликта по "украинскому сценарию"в регионе. О возможности выхода Молдавии из СНГ и слияния с Румынией, о перспективах дестабилизации в Приднестровье в интервью РИА Новости рассказал бывший глава республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

– Недавно президент Молдавии Майя Санду заявила, что на референдуме проголосовала бы за вступление Молдовы в состав Румынии. Почему именно сейчас активизировалась эта тема?

– Во‑первых, мы имеем ситуацию, когда действующий глава государства, шестой президент Республики Молдова Майя Санду фактически говорит о готовности пойти на ликвидацию собственной страны. Это уже беспрецедентно. Во‑вторых, у этого шага есть прагматичный расчет: на последних выборах – и парламентских, и президентских – она и ее партия шли под лозунгами скорого вступления в Европейский союз. До конца прошлого года их электорату обещали начало переговоров с ЕС, но в декабре Брюссель фактически сказал: "Мы не готовы начинать переговоры с Майей Санду". Столкнувшись с этим отказом, она пытается использовать тему объединения с Румынией как инструмент шантажа Брюсселя: мол, если вы не даете ясный сигнал по интеграции в ЕС в обозримой перспективе, мы можем пойти по сценарию объединения и ликвидации молдавской государственности.

– Насколько серьезны эти заявления?

– Эти заявления были восприняты очень негативно. Не только внутри Молдовы, но и в Брюсселе, и, что самое интересное, в Бухаресте. Потому что объединить Молдову, присоединить ее к Румынии без большого скандала и без больших проблем для самой Румынии и для всего региона невозможно. Как минимум есть два региона внутри страны – Гагаузия и Приднестровье, – которые никогда на это не согласятся. В Гагаузии в своем законе четко написано: если Молдова теряет государственность, у Гагаузии есть право на самоопределение. Кроме того, для Румынии это тоже "бомба замедленного действия", потому что внутри Румынии есть венгры, которые давно говорят о необходимости автономии. Поэтому для Румынии это может стать большой проблемой.

– То есть речь идет и о попытке изменить внутреннюю повестку?

– Конечно. С одной стороны – это шантаж Брюсселя. С другой стороны – попытка внутри Молдовы медийно поменять повестку. Потому что люди очень недовольны.

У нас очень большие тарифы, очень тяжелая зима, народ нищий. Примерно треть населения живет ниже прожиточного минимума. И на фоне этого была надежда, что эта тема – объединение с Румынией – начнет обсуждаться и отвлечет внимание. Но этого не произошло. Народ это не воспринял.

– Насколько вообще идея объединения поддерживается в обществе?

– В Молдове эта идея не поддерживается. Если сейчас проводить опросы, примерно около 30% могли бы поддержать такую идею. На севере Молдовы 60-70% населения против объединения. В Гагаузии – абсолютное большинство против. В центральных районах есть определенная поддержка, но в целом большинство граждан против. И в Румынии поддержка тоже падает. Я видел румынские опросы. Если раньше поддержка была 60-70%, то сейчас она уже около половины и продолжает снижаться. Потому что румыны понимают, какие экономические и социальные проблемы это создаст для самой Румынии. Говорят о десятках миллиардов евро инвестиций.

– Тогда зачем Майе Санду идти на такой скандал, рискуя рейтингом?

– Это шантаж плюс попытка поменять повестку. Кроме того, Майя Санду больше не сможет баллотироваться в президенты. Это ее второй мандат. В 2028 году, если она досидит до конца, она больше избираться не сможет.

Я думаю, что в ее партии тоже понимают: как только Майя Санду уйдет, у них тоже практически нет шансов остаться у власти. Они очень хорошо понимают, сколько всего они натворили за эти годы – беспредел, коррупционные схемы и так далее. И они понимают, что после потери власти им всем придется уехать из страны. Они это открыто обсуждают. Поэтому я не исключаю, что в конце мандата они могут пойти на крайности – дестабилизировать ситуацию, "взорвать" страну в надежде, что после них никто не сможет начать разбираться.

– И все-таки насколько возможно, что Санду назначит такой референдум об объединении с Румынией?

– Я этого не исключаю. Чем ближе к концу мандата и чем больше будет экономических и социальных проблем, тем выше вероятность, что они могут назначить дату и попытаться провести референдум. Но это будет сделано не ради реального объединения, а исключительно ради дестабилизации. Потому что никакого объединения не будет. Народ не согласится. Внутри страны подавляющее большинство проголосует против. Но есть фактор диаспоры. Хочу напомнить: Майя Санду проиграла выборы внутри страны и стала президентом только благодаря голосам диаспоры. В стране голосовало около 1,3 миллиона человек, а диаспора – около 300 тысяч. Это 20-25%, которые могут изменить баланс. Поэтому вопрос – кто будет считать голоса и как.

– Есть ли юридическая ответственность за подобные заявления?

– В законодательстве есть статьи за посягательство на суверенитет. Но при нынешнем режиме, когда судебная система полностью под контролем власти, никаких дел, конечно, не будет. Я напомню, что против меня возбудили уголовное дело за так называемое "предательство родины" только за то, что я открыто выступал за нормальные отношения с Россией. У меня нет другого гражданства, но дело открыли. И сейчас оно фактически развалилось, потому что предъявить нечего.

– Возможны ли досрочные парламентские выборы?

– Этот режим держится исключительно за счет внешнего финансирования. Дефицит бюджета – более 20 миллиардов леев. Около 30% бюджета – это внешние деньги. До прихода Майи Санду было около 10%. Если внешняя поддержка прекратится, этот режим не продержится и месяца. МВФ не дает деньги без реформ, а реформы делать они не хотят, потому что они социально невыгодны. Все будет зависеть от того, что будет происходить в Европейском союзе и в регионе.

– Как конфликт на Украине влияет на ситуацию в Молдове?

– Очень сильно. Пока идут военные действия, власть в Кишиневе все списывает на Украину и Россию. Но парадокс в том, что в воюющей Украине цены на энергоресурсы и продукты ниже, чем в Молдове, где войны нет. Как только конфликт закончится, у Майи Санду не останется аргументов. И ситуация внутри страны станет для всех очевидной.

– Есть ли риски дестабилизации вокруг Приднестровья?

– В ближайшее время серьезных рисков я не вижу. Американцы против дестабилизации Приднестровья. Но в зависимости от того, что будет происходить на Украине, этот фактор всегда может быть использован отдельными внешними игроками.

– Как вы оцениваете возможный выход Молдовы из СНГ, о котором также заявляют представители властей?

– Это экономически вредно. Очень много экономических механизмов завязано именно на площадке СНГ. Власть делает это не потому, что их кто-то заставляет, а потому что они хотят понравиться своим кураторам. При смене власти Молдова обязательно вернется к активному участию в этих форматах. Мы должны быть за столом переговоров, а не оказаться на столе.

– Какие задачи вы ставите перед оппозицией?

– Главная задача – объединение патриотических сил. Молдова – парламентская республика, и решающими будут парламентские выборы. Нужно объединяться и не дробить электорат.

– Вы упомянули внешние факторы. Насколько ситуация в ЕС может повлиять на Молдавию?

– Ситуация уже меняется. Мы видим, что в странах Европейского союза все больше патриотических, консервативных сил приходят к власти. А нынешнее руководство Брюсселя – это глобалисты, которые поддерживают Майю Санду и нынешнюю молдавскую власть.

И надо понимать: эта власть в Молдове держится только благодаря поддержке Брюсселя. Внутри страны у нее поддержки нет. Как только поддержка со стороны Брюсселя начнет ослабевать, ситуация внутри Молдовы начнет меняться очень быстро. Я думаю, что в ближайшие год-полтора в странах Европейского союза к власти будут приходить все больше правых, консервативных сил. Мы видим, что происходит в Венгрии, в Германии, во Франции. Все это будет напрямую влиять и на Молдавию.

– А какую роль в этом играет фактор США?

– В Америке ситуация тоже поменялась. Там у власти консерваторы, которые не поддерживают демократов и глобалистов. Майя Санду раньше рассчитывала на поддержку Соединенных Штатов, но сейчас этой поддержки нет. Она осталась фактически только с Брюсселем. А если в Брюсселе начнутся изменения, если сменятся элиты, то Майя Санду просто потеряет своих кураторов. И тогда внутриполитическая ситуация в Молдове может измениться очень быстро.

– Вы допускаете, что досрочные выборы могут пройти раньше 2028-2029 годов?

– Я этого не исключаю. Все будет зависеть от внешней поддержки. Еще раз: если не будет финансовой поддержки извне, этот режим не продержится и месяца. МВФ (Международный валютный фонд – ред.) говорит: мы можем дать деньги, но проводите реформы. А реформы делать они не хотят, потому что они социально невыгодны. Поэтому сейчас они получают деньги без условий, в основном из европейских источников. Но вопрос – как долго это будет продолжаться.

– Насколько на ситуацию влияет конфликт на Украине?

– Украина влияет очень сильно. Все будет зависеть от того, будет там мир или нет. Если будет мир, у Майи Санду просто не останется аргументов. Она сейчас все списывает на войну, на Россию, на Украину. Но мы видим, что в воюющей Украине цены на энергоресурсы и продукты ниже, чем в Молдове, где войны нет. Это очевидный факт. Как только военные действия закончатся, оправдывать экономический и социальный кризис станет невозможно.

– Вы следите за мирными переговорами по Украине. Есть ли, на ваш взгляд, перспектива договоренностей?

– Я считаю, что глобалисты не хотят мира. Я говорил об этом публично и раньше. Я много раз общался с Зеленским, еще когда он только стал президентом Украины, а я был президентом Молдовы. Он тогда спрашивал меня про Приднестровье. Я ему сказал: самая большая ошибка – это если вы начнете стрелять. Плохой мир лучше хорошей войны. Главное – чтобы не стреляли. К сожалению, все пошло по другому сценарию. Мне кажется, что мир невыгоден ни Зеленскому, ни брюссельским глобалистам. Это самое большое препятствие.

– Вы считаете, что Украину использовали?

– Я считаю, что Украину использовали. Я это говорю публично. На определенном этапе коллективный Запад использовал Украину против России. Результат – сотни тысяч погибших, потерянные территории, разрушенная инфраструктура. И ради чего все это? Меня больше всего волнует, чтобы молдавские политики не повторили чужие ошибки. Потому что я вижу в Молдове элементы сценария, который уже был реализован на Украине.

– Какие именно элементы вы имеете в виду?

– Закрытие СМИ. Десятки телеканалов были закрыты за годы правления Майи Санду. Запрет партий, давление на оппозицию. И третий, самый болезненный момент – церковь. То, что произошло недавно, – это очень опасный сигнал.

– Вы имеете в виду ситуацию с православными приходами?

– Да. В Молдове нынешняя власть поддерживает румынскую церковь – Бессарабскую митрополию – для того, чтобы она отбирала храмы у Молдавской митрополии, которая является частью Русской православной церкви.

В селе Деренеу прихожане вместе с батюшкой и его семьей с тремя детьми были вынуждены закрыться в церкви, чтобы не допустить захвата храма. Все село поддержало своего священника. Полиция при этом была на стороне Румынской церкви. Епископ Петру встал на колени и читал молитву перед закрытой церковью, чтобы его пустили внутрь. Это шокирующие кадры.

– Вы видите в этом параллели с украинским сценарием?

– Абсолютно. Украина уже проходила через это – через церковь, через СМИ, через оппозицию. Это очень опасно. Пока в Молдове большинство людей выступает за нейтралитет, за сохранение государственности. У нас подавляющее большинство граждан говорит на русском языке, понимает русский язык. У нас нет уличных гонений по языковому признаку. Но над этим работают. Пропаганда идет. И если этот режим останется еще на несколько лет, страну может просто разорвать на части.

– Вернемся к СНГ. Есть ли польза от участия Молдовы в этой организации?

– Польза есть, и очень конкретная. Много экономических, технических, транзитных вопросов завязаны именно на площадке СНГ. Да, у нас есть двусторонние соглашения, но они не покрывают всего. Если завтра Молдова полностью выйдет из СНГ, образуются пробелы, которые никто не закроет. Почему власть это делает? Чтобы понравиться кураторам. Никто их не заставляет разрывать отношения с СНГ и с Россией. Некоторые страны ЕС спокойно торгуют с Россией, покупают энергоресурсы – и проблем у них нет.

– Вы считаете, что это осознанный антироссийский курс?

– Да. Они хотят быть "более католиками, чем папа Римский". Хотят показать, что они самые антироссийские. Но тренд меняется. Еще три-четыре года назад это было модно. Сейчас ситуация другая. Майя Санду просто пропустила момент и не может изменить свою повестку.

– Возможен ли возврат Молдовы к активной работе в СНГ?

– Конечно. При смене власти мы вернемся. Я напомню, что в 2018 году, когда я был президентом, Молдова первой получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Под нас даже отдельный регламент сделали. Мы должны участвовать во всех международных площадках – СНГ, ЕАЭС, БРИКС. Даже если мы маленькая страна, мы должны быть за столом переговоров. Потому что если ты не за столом – ты на столе или под столом.

– В контексте возможной дестабилизации: видите ли вы риски вокруг Приднестровья?

– В последние месяцы я вижу активизацию внешних игроков по теме возможной реинтеграции страны и приднестровского урегулирования. Активизировались американцы, активизировались европейцы, ОБСЕ. У них есть отдельный представитель, который этим занимается. На мой взгляд, приднестровский вопрос во многом завязан на то, что будет происходить с мирными переговорами по Украине. Еще в прошлом году представители Брюсселя довольно серьезно говорили о том, что Молдова может пойти в Европейский союз без Приднестровья. Сейчас позиция поменялась полностью: Молдова может двигаться дальше только как единая страна, вместе с Приднестровьем. Но при этом внутри Молдовы нынешняя власть никаких реальных шагов навстречу Приднестровью не делает. Нет контактов. Есть давление через энергетику, через экономику, через шантаж, попытки принудить к каким-то политическим уступкам.

– То есть власти не заинтересованы в реальном урегулировании?

– Я считаю, что нынешняя власть не заинтересована в реальной реинтеграции. Почему? Потому что это дополнительно около 200 тысяч граждан, которые, как правило, не голосуют ни за ПДС, ни за Майю Санду. Политически это им невыгодно.

С другой стороны, Приднестровье оставляют как фитиль. Если вдруг кураторы – брюссельские или другие – скажут "надо", этот фактор можно попытаться использовать для дестабилизации.

Я знаю точно: американцы против дестабилизации Приднестровья. Мы общались с их представителями. Но в зависимости от того, что будет происходить на Украине, приднестровский кейс в любом случае остается потенциальным риском.

– То есть в ближайшее время поводов для тревоги нет?

– В ближайшее время – нет. Я не вижу сейчас прямых рисков. И украинская сторона тоже недавно заявляла, что не будет вмешиваться, если Молдова сама не попросит.

Хотя я знаю, что после начала войны на Украине, весной 2022 года, были попытки давления, были неформальные обращения с предложениями дестабилизировать ситуацию в Приднестровье. Тогда молдавские власти отказались. Сейчас ситуация другая, но пока прямых угроз я не вижу.

– Вы упоминали диаспору. Насколько она влияет на политические процессы?

– Диаспора сыграла ключевую роль в переизбрании Майи Санду. Я напомню: в стране она выборы проиграла. Внутри Молдовы большинство проголосовало против нее. Но за счет голосов диаспоры, прежде всего в странах Европейского союза, она стала президентом во второй раз.

В России было открыто всего два избирательных участка. Это тоже элемент манипуляции. Поэтому, когда мы говорим о референдумах или выборах, фактор диаспоры – это очень серьезный вопрос. Кто считает голоса? Как считают? Сколько вбросов возможно? Это не праздные вопросы.

– Были ли, на ваш взгляд, внешние вмешательства в выборы в Молдове?

– Да, и об этом уже есть публичные отчеты. Буквально на прошлой неделе появился отчет американской стороны, где с конкретными примерами показано, как Брюссель вмешивался в выборы в разных странах, включая Молдову, через социальные платформы. Мы это ощущали на себе. Во время президентских и парламентских выборов у нас блокировали аккаунты, ограничивали охваты, вмешивались через Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), TikTok. С Telegram не получилось – Павел Дуров публично говорил, что к нему обращались с просьбами, и он отказался. Это серьезный вопрос, и в будущем он обязательно должен быть предметом расследований.

– Вы допускаете пересмотр итогов прошлых выборов?

– В будущем – да. Сейчас, при нынешней власти, конечно, никто этого делать не будет. Суды полностью подконтрольны. Но когда власть сменится, все эти вопросы – вмешательство извне, манипуляции, давление на избирательный процесс – должны быть расследованы. Там очень много нарушений.

– Перейдем к Гагаузии. Как вы оцениваете ситуацию вокруг автономии?

– В Гагаузии скоро выборы (в местный парламент – прим.). Сначала отменили одну дату, сейчас должна быть назначена новая. Мандат нынешнего Народного собрания закончился, выборы должны пройти в этом году. Мы предлагали, чтобы они прошли в мае. Позиции Партии социалистов в Гагаузии традиционно сильные: на прошлых выборах за нас голосовало более 80%. Мы рассчитываем на хороший результат.

Есть вероятность, что во второй половине года пройдут и выборы башкана (главы автономии – ред.). Мы считаем, что нынешний башкан Евгения Гуцул отстранена незаконно, по беспределу. Сейчас она фактически изолирована, но юридических решений по существу нет.

– Допускаете ли вы вмешательство Кишинева в выборы в Гагаузии?

– Нынешняя власть способна на все. Мы уже видели, как отменялись выборы в других регионах, если результат был невыгоден Майе Санду. Поэтому исключать ничего нельзя. Но это не изменит позицию жителей Гагаузии. Это оппозиционный регион. При нашей власти был нормальный диалог между Кишиневом и Комратом. Были встречи, обсуждения. Сейчас этого нет.

– Возможен ли возврат к диалогу между центром и автономией?

– Диалог необходим. В интересах региона и в интересах страны. Но не с позиции шантажа. Есть Конституция, есть законы, есть соглашения, которые были подписаны еще в 1990-е годы.

Тогда мог быть внутренний конфликт, даже гражданская война, но нашли компромисс – дали автономию, прописали права. Нужно просто вернуться в правовое поле и соблюдать эти договоренности.

– Вы лично сталкиваетесь с давлением или ограничениями?

– Конечно. Были случаи. Были провокации. Наших депутатов останавливали, допрашивали в аэропорту, часами держали с семьями, задавали абсурдные вопросы, несмотря на депутатский иммунитет. Меня лично четыре года назад арестовали. Это был домашний арест, шесть месяцев запрета на выезд из страны. Я через это проходил. Сейчас бывшего президента пока не трогают, но давление на команду продолжается.

– В январе ФСБ России заявило о задержании в Москве вашего бывшего советника Игоря Мишина. Что вы можете сказать об этом деле?

– У меня нет информации, кроме той, что была в публичном пространстве. Да, он был моим советником по межэтническим отношениям до 2020 года. После того как я ушел с поста президента, я не знаю, чем он занимался. Никаких контактов с ним у меня в последние годы не было. Ни молдавские, ни российские правоохранительные органы ко мне по этому поводу не обращались.

– Вы поддерживаете контакты с российскими политиками?

– У нас есть межпартийные соглашения с "Единой Россией", со "Справедливой Россией". С коллегами общаемся. Но если встречи не публичные, я не считаю нужным о них говорить.

– Каковы ваши личные политические планы?

– Я уже был президентом. Давайте доживем до 2028 года. Наша главная задача сейчас – объединение патриотических сил. В Молдове парламентская республика. Без контроля над парламентом президент ничего не решает. Впереди три серьезные избирательные кампании: местные выборы, президентские и парламентские. Я считаю, что патриотические силы должны выдвигать одного кандидата, а не дробить электорат. Только так можно изменить ситуацию в стране.